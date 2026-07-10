Márquez transmet la pression du favori à Di Giannantonio

Auteur du meilleur temps du jour, dans la séance de l'après-midi, après avoir déjà signé un très bon deuxième chrono ce matin à cinq centièmes du leader et en ayant gardé des pneus usés, Marc Márquez fait malgré tout profil bas. Il a même décidé de se lancer dans un petit jeu psychologique contre celui qui a réalisé la meilleure première moitié de saison dans le clan Ducati, Fabio Di Giannantonio.

Le pilote VR46 était dans le coup aujourd'hui, comme en atteste son troisième temps lors de chacune des deux séances. Mais ce qui intéresse Márquez, c'est ce qui va au-delà de la vitesse pure, et en termes de rythme sur la durée, il place sur les épaules de Di Giannantonio la pression du favori.

"Aujourd'hui, celui qui avait le plus de rythme, c'était Di Giannantonio", affirme l'Espagnol. Et lorsqu'il lui est fait remarquer que le pilote VR46 dit exactement l'inverse, il réplique : "Oui, il n'aime pas la pression, vous savez, c'est plus facile ! Mais au final, il se bat pour le championnat, alors il faut qu'il marque le maximum de points s'il veut battre les Aprilia sur les prochaines courses."

"Mis à part ça, on garde notre rythme à nous, on essaye de rouler à notre façon. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'attaque, les chronos viennent. Mais j'ai encore besoin d'améliorer certaines choses", poursuit le pilote Ducati.

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Considéré comme le roi du Sachsenring, Marc Márquez essaye depuis son arrivée sur place cette semaine d'échapper au statut de grand favori qui lui revient naturellement chaque fois qu'il court sur ce circuit.

"On verra où l'on se situe demain et où sont nos adversaires. Parce que, vous savez, les adversaires… C'est facile de mettre la pression à quelqu'un", pointe-t-il, se sentant donc lui-même placé face à la contrainte de réussir à tout prix. "Au Sachsenring, on dirait que si je gagne, c'est normal. Mais si je perds – ce qui voudrait dire faire deuxième ou troisième, et qui m'irait bien – alors ça fait les gros titres."

"Donc on verra. Pour le moment, je ne suis pas le plus rapide. Sur le tour qualifs, oui, mais en rythme de course j'ai encore besoin d'améliorer certaines choses."

Marc Márquez modère les attentes mais a été le plus rapide aujourd'hui. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Il concède néanmoins que ce circuit, sur lequel deux grands records sont à sa portée ce week-end, lui réussit mieux que presque tous les autres. "C'est un circuit où les choses me viennent facilement. J'avais un grand sourire [en commençant], mais dès le deuxième tour, j'étais dans les graviers !", rappelle-t-il en riant, lui qui est parti à la faute dès l'entame des essais, ce matin.

Un virage traître qui imposera la prudence en course

Marc Márquez dit avoir compris la cause de sa chute, et il décrit en l'occurrence une différence de niveau à la corde du virage 3, où d'autres sont également tombés. "C'était ma faute de ne pas avoir bien analysé les chutes en Moto2", souligne-t-il.

"Il y a eu plusieurs chutes en Moto2, et je me suis juste dit qu'il devait y avoir une raison au fait qu'ils soient tombés à cet endroit, mais il y avait une très grosse 'bosse', l'asphalte remontait même un peu. On ne peut donc pas utiliser la bonne trajectoire, il faut passer un peu plus haut."

"Il faut faire très attention à cet endroit parce que si on passe sur cette bosse, avec le banking, on tombe", ajoute le pilote espagnol. "Je pense que pour l'année prochaine, ce serait facile, non pas de refaire tout le bitume, mais de résoudre ce problème car il est situé dans un très petit endroit."

En attendant, il faudra passer ce virage 15 fois dans la course sprint et 30 fois dimanche dans la course principale. De quoi pimenter un peu plus encore la lutte pour la victoire...