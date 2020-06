Márquez : Mettre mon veto à un coéquipier signifierait que j'ai peur

Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, Marc Márquez est devenu la référence du clan Honda, dont il est déjà le pilote le plus titré de l'Histoire. L'importance prise par l'Espagnol n'a eu de cesse de s'amplifier au fil des années, au point qu'il est désormais pratiquement le seul à réussir à gagner au guidon de la RC213V. En 2018 et 2019, ses coéquipiers Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo n'ont pu remporter aucune course, mais ils n'ont pas non plus réussi à monter sur le podium et tous deux ont fini par mettre un terme à leur carrière. Durant ces deux saisons, le bilan global obtenu par Honda avec ses autres pilotes s'est effondré, avec seulement cinq podiums et une victoire à mettre à l'actif de Cal Crutchlow, tous les pilotes ayant pris le guidon de la RC213V s'accordant pour dire à quel point cette machine est difficile.

Honda a fait preuve d'anticipation pour négocier l'avenir de son pilote star, au point qu'il a été possible d'annoncer un nouveau contrat de quatre ans avant la fin des essais d'intersaison. Cela n'empêche toutefois pas la marque de planifier l'avenir de l'autre côté du stand. Aussi, Álex Márquez occupera la place laissée vacante par Jorge Lorenzo en 2020, puis c'est Pol Espargaró qui fera son arrivée en 2021. Un nouveau coéquipier qui pourrait déranger le #93, qui retrouvera en effet l'un de ses plus féroces adversaires du Moto2.

Quelques jours avant que Motorsport.com ne dévoile le choix d'Espargaró, Marc Márquez a participé au podcast de Red Bull Espagne "Carreras cruzadas", où il lui a été demandé s'il devrait quitter Honda pour mettre davantage en avant sa valeur en tant que pilote. Il a alors réitéré qu'il n'avait pas l'intention de quitter la marque à l'aile dorée et a invité les autres pilotes à montrer qu'ils sont capables de gagner avec la RC213V.

"J'ai toujours été très clair", a-t-il répondu. "Il y a deux Honda identiques à la mienne, celle de mon coéquipier et celle de Cal Crutchlow. En ce moment, si je me sens heureux, je n'ai pas besoin de motivation et les choses se passent bien. Si un autre pilote pense qu'il peut gagner avec cette moto, il y en a d'autres. Vous allez chez Honda et vous dites 'l'aspect financier ne m'intéresse pas, je crois que je peux gagner avec cette moto', et alors à coup sûr Honda vous donnera la moto dès le lendemain."

"Durant toute ma carrière sportive, en aucun cas je n'ai opposé mon veto à un coéquipier parce que cela signifierait que j'ai peur. J'ai eu Dani Pedrosa, qui était un grand champion, j'ai eu Jorge Lorenzo et dans le futur on ne sait jamais [qui je peux avoir]. Maintenant, j'ai mon frère, qui est le Champion Moto2. Je veux me sentir à l'aise là où je suis. Je suis à mon aise et les choses se passent bien, alors pourquoi changer ? Je n'ai pas besoin de motivation supplémentaire."

