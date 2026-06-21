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Márquez juge sa victoire à Brno "totalement inattendue"

Il était le premier à tempérer les attentes qui reposaient sur lui ce week-end, et pourtant Marc Márquez a encore une fois sorti le grand jeu pour aller chercher la victoire.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Exigeant physiquement, épuisant par la chaleur qu'il y régnait tout le week-end, et sollicitant son bras droit encore meurtri : sur le papier, le circuit de Brno n'avait rien pour favoriser Marc Márquez. Bien que vainqueur de la dernière course en date, en Hongrie, précisément sur une piste à l'opposé de celle-ci, il estimait ses chances de victoire inexistantes ici.

L'Espagnol évaluait son résultat possible sur la base de ce qu'il avait réalisé au Mugello : s'il était à 20 secondes du vainqueur en Italie, il faudrait qu'il soit à dix secondes cette fois. Et contre toute attente, c'est en vainqueur très convaincant qu'il termine ce week-end, étonnant à bien des égards.

"Celle-ci était totalement inattendue !", commente-t-il à chaud Márquez, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui, mon objectif très optimiste était le podium, mais je savais que sur le papier j'étais quatrième en rythme de course, très proche de Pecco. Diggia et Ogura semblaient plus rapides que nous."

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La course a pourtant livré un scénario différent. Ai Ogura n'a pu boucler que le premier tour en tête, avant de céder les commandes à Pecco Bagnaia, alors que Marc Márquez jouait placé en prenant rapidement l'avantage sur le Japonais.

Resté en embuscade, l'Espagnol a gardé un œil sur Ogura pour déterminer à quel moment il deviendrait essentiel de se mettre à l'abri de celui que tout le monde craint en fin de course. Et en attaquant Bagnaia à six tours de l'arrivée, il a finalement fait le nécessaire.

"On a poussé dès le début, on a bien attaqué dans le premier tour. Quand j'étais derrière Pecco, j'ai vu que mon rythme était bon mais que j'étais bloqué derrière lui, je n'arrivais pas à le dépasser. Une fois que je l'ai fait, j'ai pu être encore plus rapide. Au début, j'ai trop usé mon pneu arrière pour dépasser Pecco mais j'ai quand même réussi à être rapide."

Ai Ogura lui a fait peur jusqu'au bout

Une fois en tête, Marc Márquez est tout de même resté sur la défensive, estimant Ai Ogura menaçant jusqu'au bout. "J'ai vu sur les écrans géants qu'Ogura essayait parfois de me dépasser alors je me suis dit qu'il fallait que j'y aille parce que quand on est derrière deux pilotes, c'est encore pire pour le pneu avant", a-t-il expliqué.

"J'ai pris beaucoup de risques dans les virages 1 et 3 pour ensuite dépasser Pecco dans le virage 4, mais c'était la seule façon de faire. Une fois que j'ai fait ça, je me suis défendu pendant un tour et ensuite je me suis mis à attaquer et ça a suffi pour me creuser une petite marge."

"J'avais peur d'Ogura parce qu'on sait à quel point il est fort dans les derniers tours. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé même dans la dernière chicane parce que j'avais zéro confiance en ayant Ogura derrière !"

Ai Ogura n'avait finalement plus de répondant et Marc Márquez a tenu bon pour aller chercher sa deuxième victoire consécutive. Inattendue peut-être, mais comme le disait Davide Tardozzi en Hongrie, on se surprend à être encore surpris avec Márquez !

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