Márquez voulait le podium : "C'était tout ou rien, et ça a été rien"

Marc Márquez l'avait annoncé dès son arrivée au Grand Prix de Valence : il comptait prendre des risques afin de terminer la saison sur un bon résultat. Qualifié en seconde position, il a été victime d'un problème de perte de puissance sur sa RC213V et s'est retrouvé troisième, avant d'être doublé par Jack Miller.

Refusant de se contenter de la quatrième place, le pilote espagnol a attaqué autant que sa moto le lui permettait dans ces conditions et est parti à la faute dans le huitième tour de course, sans néanmoins le regretter. "J'ai freiné trop tard. [...] Quand on freine tard, on peut faire un chrono sur un, deux ou trois tours mais en attaquant sur 27 tours, on a de plus grandes chances de perdre l'avant", a-t-il expliqué avant d'affirmer auprès du site officiel du MotoGP : "Quand j'ai vu que le podium m'échappait, je me suis dit 'c'est tout ou rien', et ça a été rien. Mais la vitesse était là."

"Aucun résultat ne valait le coup à part terminer sur le podium", a-t-il assuré. "Je l'avais dit : ou je finissais sur le podium ou [je chutais] et c'est ce qu'il s'est passé. Lors du warm-up je me suis senti très fort, très bien, mais ensuite, dès le départ... Normalement je prends de bons départs et j'ai perdu des places. Je pensais qu'il ne s'agissait que du départ mais en pilotant, je me suis rendu compte dans les deux premiers tours qu'il se passait quelque chose et la puissance n'était pas la même."

"Je voyais que le podium m'échappait et je me suis dit que si la puissance n'allait pas je pouvais récupérer un peu au freinage. C'était plus risqué, jusqu'à ce que je tombe. Quand je suis revenu au box et qu'ils ont analysé les données, on a vu qu'il y avait un problème. Je n'avais pas la même puissance que lors des essais. Il faut analyser pourquoi."

Sa chute n'a pas entaché le bilan positif de son week-end, durant lequel il s'est senti à l'aise et rapide, ce qui est à nouveau de bon augure pour l'année qui arrive. "L'an prochain il va falloir que je fasse comme cette année : terminer des courses, marquer des points, mais cette course était libre et j'avais prévenu dès vendredi que j'étais là pour prendre des risques", a-t-il ajouté. "Je suis content du week-end parce que le niveau, le rythme et le feeling étaient là et j'ai compris comment être rapide."

Une petite amélioration pour le test

Marc Márquez devant Fabio Quartararo en course.

Le #93 est déjà pleinement tourné vers 2023, dont un premier aperçu sera donné dès demain lors du premier test officiel de pré-saison. Le premier prototype présenté par Honda sera fondamental afin de savoir si la direction prise est la bonne.

"Je leur ai dit de me laisser me concentrer sur le week-end car je voulais un bon résultat. Ça n'a pas été le cas en course mais le week-end en général l'a été. Mardi je sais qu'il y a un premier cap mais ce n'est pas le définitif car il faut passer un cap assez grand, mais ça sera intéressant de voir cette petite amélioration. On verra si elle se notera car parfois elle est petite mais en piste elle est importante, et parfois c'est l'inverse, une grande amélioration en théorie peut être petite en pratique donc il faut essayer."

Malade et enroué tout au long du week-end, il s'est également montré optimiste quant à sa récupération pour le test, assurant aller "de mieux en mieux" et se montrant certain d'être en forme mardi.