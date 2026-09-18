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Martín avoue sa peur d'être opéré : "Je n'ai pas de bons souvenirs"

Touché par un arm-pump le week-end dernier, Jorge Martín a été rassuré par sa première journée en Autriche. Pas assez toutefois pour exclure une opération qui l'inquiète.

Léna Buffa
Publié:
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Jorge Martín est arrivé en Autriche avec la ferme intention de profiter du week-end sans accorder trop d'attention à son bras. Malgré tout, le souvenir du mal qui l'a frappé dimanche dernier est inévitablement palpable.

L'Espagnol a été touché par un arm-pump, autrement dit des douleurs et contractures dans l'avant-bras droit qui l'ont forcé à reculer dans la hiérarchie pendant la course de Misano, alors qu'il avait passé quelques tours en tête. S'il a pu rallier l'arrivée en sauvant les points de la cinquième place, il a compris qu'il lui fallait être très attentif à son état pour ne pas compromettre sa fin de saison.

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Le pilote Aprilia envisage de se faire opérer dès lundi pour résoudre le problème. Il a fait savoir qu'il prendrait sa décision samedi soir, après avoir disputé le sprint et évalué les réactions de son bras en plein effort. Pour autant, le sujet occupait ses pensées ce vendredi soir au moment où il a retrouvé les médias, dont Motorsport.com, pour faire le point sur la première journée au Red Bull Ring.

"Ce matin, j'étais sûr à 100% de ne pas me faire opérer, mais ce soir j'ai quelques doutes", a déclaré Jorge Martín. "Je pense que c'est normal. En tout cas, j'ai la même fatigue que d'habitude, alors j'espère pouvoir continuer à piloter à 100%. Aujourd'hui, j'ai pu le faire. Il s'agissait plus de trouver les réglages, de travailler sur la moto, et j'ai pu continuer à travailler sans y penser."

Les nouvelles sont donc plutôt encourageantes à ce stade, et il s'en réjouit : "Ça a été une grosse surprise, c'est certain. Tout ce que j'ai fait pendant la semaine a bien fonctionné, et je me sens beaucoup mieux. Il restera une interrogation jusqu'à dimanche, après la course, mais je me suis senti très bien et je pense que ça ne me posera pas problème pendant le week-end, du moins je l'espère. J'ai donc vraiment pu travailler normalement et j'en suis content."

 

Une opération aux conséquences incertaines

S'il apparaît rassuré, Jorge Martín avoue toutefois que la perspective d'une opération n'est pas exclue pour le moment et, surtout, qu'elle l'inquiète. Il peut en toute logique avoir gardé une peur liée aux interventions chirurgicales, tant les épreuves qu'il a traversées avaient de quoi le marquer psychologiquement.

Et puis, il y a la durée de sa convalescence. S'il devait être opéré sitôt le week-end autrichien terminé, il aurait une dizaine de jours pour se remettre avant le début du Grand Prix suivant, le 2 octobre au Japon.

Ce sont des délais qui peuvent convenir dans le cas d'une intervention légère pour un syndrome des loges, mais il sait aussi que chacun réagit différemment et qu'il peut y avoir des complications. Pecco Bagnaia, opéré au mois de juillet, a notamment traîné d'importantes séquelles pendant plusieurs semaines et ressent encre une gêne actuellement.

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"Quand on se fait opérer, on ne sait jamais [comment ça va se passer]", a-t-il rappelé. "C'est pour ça que j'ai un peu peur de me faire opérer, parce que ça peut bien se passer et peut-être que je serai de retour sur une moto au bout d'une semaine, comme ça peut mal se passer et alors… Je n'ai pas de bons souvenirs du passé, alors il faut que je fasse preuve de bon sens et que je me montre intelligent avec ces décisions."

Côté performances, cette journée s'est avéré encourageante pour Jorge Martín, qui est cinquième au classement. "Je me sens plutôt fort", s'est-il félicité. "J'ai pu faire de longs runs, j'ai essayé d'être régulier, et je me sens bien. Je sais où m'améliorer, alors si j'arrive à obtenir ce petit progrès, ça pourra m'aider tout autour de la piste et je pourrai me rapprocher. Je me sens beaucoup plus fort que la saison dernière et j'arrive à faire ce que je veux avec la moto."

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