Martín répond à Bagnaia : "Facile de parler quand ton rival est tombé"

Comme Pecco Bagnaia au matin du GP d'Émilie-Romagne, Jorge Martín semblait invincible ce samedi à Mandalika. Et comme Bagnaia il y a moins d'une semaine, le pilote Pramac a gâché cette belle occasion avec une chute très coûteuse en points, qui permet une nouvelle fois de resserrer les écarts en tête du championnat.

Martín a survolé les qualifications, en repoussant la concurrence à plus d'une demi-seconde, et il était le grand favori pour le sprint. Son envol n'a pas été parfait mais il est resté en tête... pour moins d'un tour puisqu'il a chuté dès ce début de course. Reparti dernier, il a avalé ses adversaires mais a dû se contenter de la dixième place, la première hors des points.

Errant entre agacement et incertitude après l'arrivée, le Madrilène reste sans explication quant à sa chute. "C'est difficile de comprendre pourquoi je suis tombé", a assuré Martín. "J'ai regardé et tout s'est passé normalement donc c'est sûr qu'il faut changer quelque chose. Je vais m'y plonger avec plus d'attention pour comprendre et ne pas faire la même erreur demain."

Bagnaia, qui était alors juste derrière lui et a profité de cette erreur pour remporter le sprint, a pourtant jugé Martín particulièrement optimiste. "Quand j'ai vu Jorge entrer dans ce virage, je me suis dit 'S'il ferme cette trajectoire, je vais me prendre quatre secondes' parce qu'il est entré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, avec beaucoup d'angle, mais les conditions étaient très chaudes avec 63°C sur l'asphalte", a expliqué l'Italien.

Une analyse qui ne semble pas plaire à Martín. "Je pense que c'est très facile de parler quand tu as gagné et que ton rival est tombé", a répondu celui qui reste leader du championnat. "J'espère que ce qu'il a dit va se concrétiser et que demain, je le battrai de quatre secondes."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je ne sens pas que j'étais à la limite", a ajouté Martín, qui ne partage pas non plus l'idée de Bagnaia selon laquelle les pneus apporteraient tellement de performance que les pilotes se retrouveraient à la limite absolue : "Si c'est [sa] théorie, les qualifications seraient bien pires. J'ai senti que les qualifications étaient bonnes et que tout se passait bien en course. Je suis tombé et j'ai fini dixième, en doublant dix pilotes ou plus. C'est sûr que je dois changer les réglages pour les adapter aux pneus mais l'équilibre semble assez bon."

Un virage piégeux

Martín ignore si un pneu avant pas suffisamment prêt est à la source de sa chute, mais il juge le virage qui l'a piégé particulièrement glissant : "Tout le week-end, j'ai senti que dès le premier tour, tout allait bien et que je pouvais attaquer immédiatement, et en course, apparemment j'ai eu un peu de mal à chauffer le pneu donc c'est un peu bizarre. Après, ça fonctionnait bien."

"Je pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette partie du circuit", a-t-il estimé. "J'ai vraiment fait attention à ce virage, j'ai essayé d'être prudent, je suis même tombé ce matin, donc je fais très attention à cet endroit... Et je suis quand même tombé, donc c'est sûr qu'il faut passer un peu plus lentement, garder un peu plus de marge et attaquer sur le reste du circuit."

Martín n'utilise pas les mêmes solutions aérodynamiques que Bagnaia sur sa Ducati et vendredi, il reconnaissait que la version qu'il a choisie provoque plus de glissades de l'avant. Il a cependant balayé cet argument comme cause de sa chute.

"Je ne sens pas que je perds l'avant avec le nouvel aéro, je me sens très bien. Je sens juste qu'il y a une petite partie, je ne sais pas où précisément dans ce virage, qui est glissante, parce que le reste de la piste a une adhérence incroyable. C'est juste cet endroit. Je vais essayer de comprendre, de regarder les traces de ma chute."

"Demain, pendant le warm-up je regarderai vraiment", a-t-il précisé. "Après, tout se passait bien dans ce virage donc c'était propre à ce tour."

C'est frustrant de perdre une victoire à un endroit où je pense que je suis l'un des meilleurs.

Dans cette période où les deux principaux prétendants au titre peinent à trouver la constance, Bagnaia à évoqué un "championnat d'erreurs" et a jugé le statut de chasseur plus facile à assumer, ce que Martín comprend... sans laisser ce qu'il voit comme une petite erreur définir les rôles actuels.

"C'est sûr que ce n'est pas facile quand tu es devant. Que dire... Je pense que je n'ai rien fait de différent. Si j'avais pris le virage, on parlerait d'autre chose. C'est tout, je suis tombé et je veux me concentrer sur demain."

Et perdre une potentielle victoire dans le sprint, exercice où il est souvent dominateur, n'est pas ce qui agace le plus Martín ce samedi : "Non, c'est frustrant de perdre une victoire à un endroit où je pense que je suis l'un des meilleurs mais j'aurai une autre opportunité demain donc je vais tenter à nouveau."

Avec Germán Garcia Casanova