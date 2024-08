Martín sent que Bagnaia a mieux travaillé sur ses faiblesses que lui

Jorge Martín est-il en train de perdre pied par rapport à Pecco Bagnaia ? Leader du championnat en début de saison, avec une avance sur son rival qui a atteint 42 points après le sprint de Jerez, Martín a vu son avance fondre, et même la tendance s'inverser. Les deux hommes ont payé des erreurs mais le dimanche, Bagnaia a souvent fait la différence et c'est désormais lui qui mène la danse, avec cinq points de plus que son rival. L'Italien a remporté sept épreuves principales contre deux pour Martín, la dernière il y a plus de trois mois.

"Cela fait longtemps, pas super longtemps, mais depuis Le Mans [que je n'ai pas gagné le dimanche]", a constaté Martín, estimant avoir toujours tous les éléments pour s'imposer. "Au Sachsenring, j'en étais super proche mais je suis tombé. je me sens fort, j'ai toujours le potentiel pour gagner. Lors des deux derniers week-ends, j'ai peut-être été plus conservateur, à essayer de prendre des points. Pecco avait un niveau incroyable en Autriche donc c'était vraiment difficile."

"[Au GP d'Aragón], c'est compliqué. Ces trois gars [Bagnaia, Enea Bastianini et Marc Márquez] ont déjà gagné ici par le passé en MotoGP. Moi, j'ai juste gagné en Moto3. Je suis celui qui manque [sur la liste], j'espère y remédier."

Pour Martín, Bagnaia est parvenu à faire une légère différence en gommant mieux ses faiblesses que lui : "Pecco a un niveau incroyable. Il a beaucoup amélioré ce qui ne sont pas des points faibles, parce qu'il n'en a pas, mais ses points peut-être les plus forts par rapport à moi. Je pense qu'il a progressé. Il me manque encore des progrès [là] où c'est nécessaire. C'est difficile. J'espère profiter de cette bagarre jusqu'à la fin, j'espère avoir mes chances jusqu'à la fin. On verra bien ce qui se passe."

Bagnaia espère une belle bagarre ce week-end

Martín tentera de reprendre l'avantage au GP d'Aragón, épreuve néanmoins peut-être plus favorable à Bagnaia. Ce dernier y a décroché son premier succès en catégorie reine il y a trois ans, avant de perdre son duel face à Bastianini l'année suivante. Le leader du championnat espère une lutte du même niveau cette année.

"Avant tout, je suis heureux d'être ici parce que j'aime la piste", a confié Bagnaia. "Le tracé est fantastique, c'est un mélange de bonnes pistes, il y a des freinages, des virages rapides. Je pense qu'on peut prendre du plaisir. Les dernières fois où on a roulé ici, notre moto correspondait parfaitement au tracé donc je pense que l'on peut avoir un bon potentiel."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce serait sympa d'avoir une belle bagarre entre nous", a ajouté le pilote Ducati. "C'est toujours difficile de creuser un écart sur cette piste mais je pense que la lutte est fantastique parce qu'on a beaucoup de virages."

En 2021, Bagnaia était sorti vainqueur de son duel avec Márquez au terme d'une lutte intense. Après avoir assuré il y a deux semaines qu'il n'était pas prêt à réduire les risques pris sur sa moto, l'Italien reste sur la même ligne et garantit qu'il serait "absolument" aussi agressif en cas de nouveau duel dimanche, avec néanmoins l'expérience de son coté.

"Ma mentalité n'a pas changé, je veux gagner. La seule différence par rapport à 2021, entre ma première victoire et maintenant, c'est que maintenant, je sais gagner comment gagner, de différentes façons. Si la course de 2021 avait lieu maintenant, j'essaierais de plus gérer l'écart, d'avoir plus de marge sur Marc, mais la lutte pourrait être la même. Ce serait fantastique d'avoir la même lutte... et aussi le même résultat dimanche."