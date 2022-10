Martín bat le record de Lorenzo et vise plus que jamais la victoire

Charger le lecteur audio

Depuis que la pression de son avenir est retombée, Jorge Martín retrouve petit à petit les avant-postes. Après un podium au Japon et une première ligne décrochée en Thaïlande, le pilote Pramac a battu le record de la piste de Phillip Island lors des qualifications et s'élancera depuis la pole position demain.

Il s'agit de sa septième pole depuis son arrivée en MotoGP l'an dernier, et son deuxième record battu de la saison, après sa performance lors du Grand Prix des États-Unis. Cette fois, la symbolique est encore plus forte pour lui puisqu'il détrône Jorge Lorenzo, qui détenait le temps de référence depuis 2013 avec un chrono de 1'27"899 (battu de plus d'un dixième par le #89) et dont il est très proche.

"Lorenzo ne va pas être super content aujourd'hui", a-t-il déclaré en riant au site officiel. "Il est temps de battre les records car les motos sont bien plus rapides. [..] J'ai une bonne relation avec lui, on a déjeuné ensemble il y a trois semaines. Évidemment qu'on veut toujours avoir les records mais il m'a aussi aidé par le passé donc je pense qu'il sera fier." Présent sur place, le quintuple Champion du monde s'est incliné avec le sourire.

De débutant perdu à poleman

Au-delà de la symbolique, le rythme affiché par Martín est particulièrement important après une première journée compliquée durant laquelle il a découvert le circuit au guidon d'une MotoGP et a reconnu avoir été "perdu" malgré sa dixième place aux temps combinés.

"Pecco [Bagnaia] m'a même doublé par l'extérieur dans le virage 3 donc imaginez ! J'ai essayé de comprendre et d'analyser beaucoup de références et c'est très important pour comprendre comment aborder les virages. J'ai passé un gros cap par rapport à hier. Les virages rapides sont difficiles avec une MotoGP mais je me suis senti très bien aujourd'hui", a-t-il ajouté, savourant sa performance du jour.

"C'est sûr qu'on ne bat pas un record tous les jours. Je l'avais déjà fait à Austin, je le refais ici donc je suis super content et je profite du moment car ça fait longtemps depuis la dernière fois. Les qualifications se sont bien passées, je me suis senti super bien lors du premier run, mais ensuite je me suis dit que ça serait vraiment difficile d'aller encore plus vite car j'avais du mal avec l'avant lors des deuxièmes runs ce week-end. J'étais à la limite et j'ai pris beaucoup de risques mais c'est une bonne récompense. Je suis content de mon tour et j'espère pouvoir me battre demain."

L'Espagnol cherche toujours à atteindre son objectif de la saison, qui est de gagner un Grand Prix et ainsi décrocher sa deuxième victoire dans la catégorie. Il se voit cette fois plus que jamais en position de le faire : "Je recherche la victoire, je vais évidemment essayer. Je sens qu'on a besoin de passer un petit cap pour demain, au moins sur les dix derniers tours, ça sera crucial. Je me suis senti à l'aise tout au long de la journée et je pense qu'on peut tenter demain. Je vais me battre jusqu'au bout."

Toutefois, il le sait, la gestion des pneus sera primordiale pour être compétitif jusqu'à la fin de la course, et celle-ci pourrait donc se révéler être pleine de surprises. "M'échapper sera difficile", a-t-il prévenu. "Je pense qu'il y aura un groupe, c'est sûr, mais pas avec dix pilotes comme les autres années. Il y aura plus trois ou quatre pilotes avec le rythme et ensuite les deniers tours seront cruciaux. Tout dépendra de la façon dont on aura roulé dans les premiers tours. Ça sera très important pour la fin de course."