La blessure de Martín pose "un gros souci" pour le départ

Jorge Martín s'est coupé au niveau du pouce de la main gauche en touchant une pièce en métal à la sortie de sa douche vendredi soir. Samedi, on l'a vu avec un pansement et la gêne n'était pas très forte quand il roulait, comme il l'a prouvé en signant la pole et en prenant la deuxième place du sprint, mais certaines phases ont été compliquées, notamment celle de départ.

"J'ai du mal", a reconnu Martín après le sprint. "Ce n'est pas un super gros problème qui m'empêche de rouler mais j'ai mal. J'ai toutes les cartographies, le device, l'enclencher, le désenclencher, le frein arrière [à gérer]... C'est un peu chaotique. Il faudra que je sois plus concentré [en course] parce que j'ai fait quelques erreurs. C'est sûr que ce n'est pas un désastre mais je suis confiant pour [la course]. On verra, j'espère qu'on va progresser."

"Ça va dans le pilotage", a-t-il ajouté auprès du site officiel du MotoGP, réitérant ses craintes pour le départ : "J'ai peut-être du mal à bien activer le variateur de hauteur, mais ce n'est pas un gros problème. Au départ, c'est un gros souci. J'ai perdu deux positions. Normalement, je m'élance assez bien mais je n'ai pas une bonne sensation avec l'embrayage. C'est comme ça, j'espère faire mieux [en course] et avoir cette première position en début de course."

Lors du sprint, Martín a été doublé par Pecco Bagnaia et Marc Márquez quand la course a été lancée, mais il a pu reprendre la deuxième place dès le premier virage. Il a ensuite tenté de lutter avec Bagnaia, ce qui a mené à une chicane coupée et à un long-lap puisqu'il n'a pas perdu une seconde comme l'impose le règlement. L'Italien semblait avoir l'avantage mais Martín est convaincu qu'il pourra se mesurer à lui ce dimanche.



"Je pense qu'il y a deux endroits où il fait un peu mieux mais il y a des endroits où je récupère ce retard. Je suis sorti du long-lap à 4"3 et j'ai fini à 4"6 donc il n'y a pas une grosse différence. Je pense qu'on pourra se battre avec lui."