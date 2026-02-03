Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

Jorge Martín ne souhaite pas encore parler de son avenir. Après une année 2025 très mouvementée, entre ses blessures à répétition et sa tentative manquée de se défaire de la deuxième année de son contrat avec Aprilia, le Madrilène a vite pris les devants pour 2027 et selon les informations de Motorsport.com, il est sur le point de s'engager avec Yamaha, en quête d'un nouveau pilote star après le départ attendu de Fabio Quartararo pour Honda.

Présent à Sepang même si deux nouvelles opérations au moins de décembre l'empêchent encore de rouler, Martín a naturellement été interrogé sur le sujet… et n'a pas voulu en dire beaucoup plus. "La silly season est toujours vraiment, vraiment amusante", s'est contenté de commenter le champion du monde 2024. "En tant que supporter, ce sont tout le temps des moments amusants."

"Si je suis là, c'est pour me concentrer sur 2026 et Aprilia. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de l'avenir. Je peux dire qu'une partie de mon équipe travaille sur mon avenir. Vous pouvez discuter avec eux, ils vous diront peut-être quelque chose !"

Interrogé par le site officiel du MotoGP sur une échéance de son côté, potentiellement avant le début de la saison, Martín a assuré ne pas être pressé… tout en ayant conscience que les discussions avancent très vite pour l'ensemble du plateau : "Je ne m'en soucie pas. Je pense que le marché bouge, donc les gens bougent très, très vite. On verra ce qui se passera au cours des prochaines semaines."

Marco Bezzecchi a dit oui à Aprilia. Photo de: Aprilia Racing

Si Jorge Martín se dirige vers un divorce avec Aprilia, on sait que de l'autre côté du garage, Marco Bezzecchi a opté pour un mariage. L'Italien a prolongé son contrat pour deux ans et Aprilia a mis en scène l'annonce avec une cérémonie le liant à sa RS-GP.

Pendant que Martín était limité physiquement lors de ses rares présences, Bezzecchi a pris la troisième place du championnat et remporté trois courses, ce qui rend cette prolongation naturelle. "C'est superbe", a commenté Martín. "Je pense que Bezzecchi a fait une saison incroyable. Il mérite d'être le premier pilote à renouveler son contrat."

"Je suis content pour lui, je suis content pour Aprilia. C'est une très belle histoire qui va continuer de nombreuses années."