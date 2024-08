Martín "concentré à 100%" sur ce qu'il peut contrôler

Au moment de partir en vacances, Jorge Martín tentait de garder le sourire, mais au fond de lui, le revers pris pendant le week-end du Sachsenring lui laissait un goût amer. Tout au long de la pause, il a ressassé ces points perdus dans une chute survenue pendant la course principale, des points partis grossir le capital d'un Pecco Bagnaia qui en avait profité pour passer en tête du championnat. Martín n'espérait qu'une chose, que la piste de Silverstone qui marquerait la reprise joue en sa faveur, lui qui prévenait que, sans chute, il serait dur à battre.

Finalement, il a beau ne pas avoir commis d'erreur rédhibitoire en Angleterre, contrairement à Bagnaia qui est tombé pendant la course sprint, il a bel et bien été battu. C'est Enea Bastianini qui s'est affirmé en outsider, marquant le score maximal de 37 points contre 29 pour l'Espagnol du team Pramac. Celui-ci a, certes, repris les rênes du championnat avec trois unités d'avance sur Bagnaia, mais il n'a plus gagné le dimanche depuis le GP de France et ça commence à faire un peu long à son goût.

Heureux d'avoir fini devant le champion en titre, il peinait néanmoins à masquer être pincé de s'être fait battre bien qu'il se soit efforcé de tenir un discours posé et orienté sur le long terme : "Je suis concentré à 100% sur ce que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler si quelqu'un me bat, tant que j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, c'était une deuxième place et j'espère qu'en Autriche ce sera un meilleur résultat, mais peu importe ce qui en ressort, ce sera bien. J'essaye de prendre du plaisir, à la fois dans mes sensations et tout ce qui se passe en piste."

"Je suis fier de moi, de l'équipe, je pense qu'on a fait un week-end très solide", a-t-il souligné auprès du site officiel du MotoGP. "Il est clair qu'on veut toujours décrocher la victoire, mais je crois que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux et je me sens très confiant pour les prochaines courses. Je pense avoir fait une course très intelligente. J'ai essayé de gérer beaucoup de choses, comme le carburant et l'usure des pneus, mais Enea était à un autre niveau."

Une question d'équilibre sur l'ensemble de la saison

Cherchant toujours à combattre son esprit de compétiteur pour essayer de tirer des bilans mesurés de ses performances, Martín sait qu'il ne doit pas s'arrêter à ce dépassement réussi de Bastianini pour lui arracher la victoire, mais bien au bilan d'ensemble du championnat qu'il est en train de construire.

"À la fois, le Sachsenring n'a pas été si mauvais, ça n'a pas été un désastre, et ici ça n'est pas ma meilleure journée. Il faut un équilibre sur l'ensemble de la saison et je pense qu'on fait un travail incroyable", observait-il dimanche. "On fait du très bon travail sur l'ensemble de la saison. Ce qu'il faut regarder, c'est l'équilibre entre toutes les courses, et je pense que notre progression est très forte, alors il faut qu'on garde cette manière de travailler et de raisonner."

"La pause estivale n'a pas été la meilleure que j'ai passée, je n'étais clairement pas content, mais c'est génial de faire un résultat solide comme celui-ci. La deuxième place était le maximum [possible]", voulait-il retenir. "J'ai essayé de faire une course très intelligente, de gérer beaucoup de choses différentes. [...] Enea était impossible à battre, il était sur une autre planète, à un autre niveau aujourd'hui. On va essayer de s'améliorer dans les domaines dans lesquels j'ai le sentiment qu'on a besoin de gagner en confiance, et j'espère que ce sera le cas en Autriche."

L'Espagnol refuse aussi de stresser face à la performance réalisée par Bastianini, qui semble en capacité, s'il venait à confirmer, de venir troubler le duel qu'on lui annonçait face à Bagnaia pour le titre. "Pour moi, ça ne change rien. Au final, que j'aie un, deux ou quatre rivaux, mon objectif est de me concentrer sur moi-même, sur mon pilotage, et de donner la meilleure version de moi-même. C'est la seule chose que je puisse contrôler. Si Enea me bat alors que j'ai donné le meilleur de moi-même, je serai content. Et si c'est Pecco, je serai content aussi, à partir du moment où j'ai donné tout ce que j'avais."

Et s'il compte s'en tenir à cette approche, c'est aussi car il pressent que la liste des prétendants au titre n'est peut-être pas encore complète... "Parler, ça ne sert à rien. Que Marc [Márquez] se soit dit hors-jeu ne change rien. Tout le monde est là. C'est une très longue année et Marc peut soudain trouver la clé et gagner toutes les courses, ou bien quelqu'un d'autre. Ce sera une saison très longue et l'important est d'arriver à la fin en ayant des options."

Avec Germán Garcia Casanova