Martín : "Je me suis mis à pleurer parce que je n'y comprenais rien"

Passé à côté de ses qualifications, lui qui est pourtant l'un des maîtres de l'exercice habituellement, Jorge Martín n'a pas fait dans la dentelle pour se rattraper pendant la course sprint.

S'il peut se réjouir d'être passé de 12e à troisième au cours de ces 21 minutes d'effort, le pilote espagnol ne l'a pas fait sans dégâts. Il s'est avant tout fait remarquer par un block-pass musclé au premier virage, sitôt les feux éteints, un dépassement dans lequel il a heurté Fabio Quartararo alors que Maverick Viñales créait un bouchon juste devant.

Tandis que cet incident était placé sous étude, le pilote Pramac a poursuivi sa course le mors aux dents. Et à la mi-course, il s'est attaqué à Luca Marini pour le déposséder de la troisième place, ce qui s'est là aussi conclu par un contact dans l'un des virages les plus serrés de la piste, avec la chute du pilote VR46. Cette fois, les commissaires n'ont pas tardé à rendre leur verdict : c'était, d'après eux, un simple incident de course.

Martín a toutefois craint d'être pénalisé et il a donc continué à cravacher pour finalement sécuriser cette troisième place. Le souffle court, il a passé l'arrivée soulagé de ce qu'il a réussi à sauver, mais très éprouve.

"Ça a été une course très riche en émotions parce qu'il s'est passé beaucoup de choses !" a-t-il commenté dans le parc fermé. "Au premier virage, j'ai vu beaucoup de monde tomber alors j'étais très nerveux parce que je ne savais pas qui était en faute. J'étais un peu nerveux et j'ai commencé à attaquer."

"Je suis sous le choc, je ne sais pas ce qui s'est passé. À la fin de la course, je me suis mis à pleurer parce que je n'y comprenais rien", a-t-il ajouté au micro de DAZN, visiblement éberlué de ne pas avoir été sanctionné et totalement perdu face à un jugement de la part des commissaires qu'il ne parvenait pas à anticiper.

"Dans le premier virage, je me souviens avoir dépassé Fabio, et immédiatement après, il a relâché les freins. J'ai vu plusieurs pilotes commencer à chuter et je ne savais pas si c'était ma faute, celle de Fabio ou de quelqu'un derrière moi. J'étais sous le choc, mais j'ai décidé d'y aller à fond."

Quant à la touchette avec Luca Marini, le pilote espagnol croit n'y avoir aucune responsabilité. "Je l'ai bien dépassé, proprement, mais à l'entrée du virage, j'ai remarqué une bosse et j'ai vu qu'il était tombé", a-t-il expliqué. Pourtant, là aussi, il a cru qu'une sanction allait tomber. "Quand j'ai passé Marini, j'étais déjà devant et j'ai senti qu'il m'a touché. Puis j'ai vu qu'il était tombé alors j'ai poussé fort jusqu'au dernier virage pour me creuser cette marge de trois secondes. Au final, je ne sais pas si j'ai fait 2"9 ou 3"0, mais en tout cas j'étais à la limite."

Avec ce résultat, le pilote Pramac Racing ne perd que cinq points sur Pecco Bagnaia au championnat, l'écart entre eux étant à présent de 46 unités. Avec l'abandon de Marco Bezzecchi ce samedi, qui fait suite à celui de Silverstone, l'Espagnol a 13 points de marge sur le troisième classé.

"Je suis content, après une mauvaise matinée c'est génial d'être sur le podium. Je pense que ce sera plus dur demain mais ce sera plus long et j'espère pouvoir imprimer mon rythme", a souligné le pilote espagnol. Mais avant cela, il va lui falloir reprendre ses esprits. "J'ai fini épuisé", a-t-il admis.

Avec Germán Garcia Casanova