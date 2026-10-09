Martín a "du mal" à Mandalika et voit "un meilleur rythme" chez Márquez

Bien qu'il ait signé le troisième meilleur temps du jour, Jorge Martín s'est trouvé à la peine lors des essais de ce vendredi au Grand Prix d'Indonésie, attribuant ses difficultés à des problèmes de température des pneus.

Alors que Raúl Fernández a donné le ton en établissant un nouveau record de la piste au guidon de l'Aprilia du team Trackhouse, le leader du championnat a terminé loin derrière, en troisième position et à 0"481 du plus rapide du jour, également devancé par son coéquipier Marco Bezzecchi, qui l'a battu de 0"262.

Bien qu'il ait largement devancé son principal rival pour le titre, Marc Márquez, qui a toujours connu des difficultés sur le circuit de Mandalika, le champion du monde 2024 s'est montré déçu de sa performance, révélant qu'il avait eu du mal à faire monter son pneu avant en température.

"J'ai eu quelques problèmes avec mon pneu avant. Il refroidissait", a-t-il expliqué. "Je perdais l'adhérence à l'avant à chaque virage, ce qui m'a fait perdre beaucoup de confiance. Je n'arrivais pas à trouver le bon rythme, je commettais beaucoup d'erreurs."

"Je sentais que j'avais de la vitesse, mais je n'arrivais pas à enchaîner beaucoup de tours. Quand je suis passé en mode time attack, tout est revenu à la normale à l'avant. J'en étais content, mais il me manquait cet atout supplémentaire pour réaliser un excellent tour. C'est sûr, j'ai fait un bon tour, mais pas exceptionnel. Raúl a une longueur d'avance."

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Même si Bezzecchi était considéré comme le favori avant le week-end en raison de la vitesse dont il avait fait preuve à Mandalika l'année dernière, Martín lui-même affiche un excellent palmarès sur ce circuit de 4,3 km, puisqu'il a remporté le GP d'Indonésie avec Pramac en 2024, alors en route vers le titre.

Martín espère qu'Aprilia parviendra à trouver une solution à ses problèmes de pneu avant d'ici demain, et qu'il pourra réaliser une progression similaire à celle qui a été la sienne au Japon le week-end dernier, où il avait connu des difficultés vendredi.

"Je suis loin d'être là où je voudrais être", a-t-il admis. "J'ai eu du mal tout au long des essais. Ce matin, je me sentais super bien. J'ai réalisé mon dernier tour, le plus rapide, avec des pneus vraiment usés. Mais cet après-midi, quelque chose a changé et j'ai eu beaucoup de mal avec l'avant."

"J'espère donc résoudre ce problème d'ici demain. Si j'y parviens et que je gagne en confiance, je pourrai sans aucun doute me battre pour la victoire. Mais pour l'instant, on en est encore un peu loin."

Martín reste également méfiant quant à ce que Márquez pourrait réaliser ce week-end sur la Ducati, affirmant avoir constaté que le champion en titre – qui a terminé deux places derrière lui, en cinquième position – était plus rapide dans les longs runs.

"Marc est à sept dixièmes de la tête, mais seulement deux dixièmes derrière moi, donc l'écart n'est pas si grand", a-t-il déclaré. "De toute évidence, Raúl a passé une excellente journée aujourd'hui et se sentait parfaitement à l'aise. On a donc du travail à faire pour combler cet écart."

"Mais je pense que Marc est tout aussi bon que moi, son rythme est même meilleur. Je savais qu'ils allaient trouver la bonne formule et que ça ne se passerait pas comme les autres années."

À l'approche du sprint de samedi, Martín mène le championnat avec deux points d'avance sur Márquez, tandis que Bezzecchi occupe la troisième place, à 49 points, et que les deux pilotes Trackhouse ne sont plus vraiment en lice pour le titre.

Lorsqu'on lui a demandé si ses coéquipiers du groupe Aprilia représentaient une plus grande source d'inquiétude pour lui que Márquez ce week-end, il a répondu : "Ce sont toujours de redoutables adversaires. Ici, il semble que Raúl soit assez fort, mais Marc l'est aussi."

"On était très proches en termes de chronos, très proches en termes de rythme, tant ce matin que cet après-midi. Il faut donc se battre contre chacun d'entre eux. Je pense que Marc sera dans le coup, c'est certain."