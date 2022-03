Martín : Ducati doit "mettre au point" le moteur 2022

Charger le lecteur audio

Au terme de la première journée d'essais sur le circuit de Losail, Ducati a semblé bien plus en retrait que ce qui était attendu. Pecco Bagnaia et Jack Miller n'ont pas dominé la séance comme ont pu le faire les pilotes officiels Suzuki et Honda, et les autres représentants ont été un peu à la peine, à l'image de Johann Zarco et de Luca Marini. Seul Jorge Martín a su tirer son épingle du jeu en terminant en quatrième position.

Pourtant, l'Espagnol ne s'est pas montré pleinement satisfait en raison du travail important qu'il reste, selon lui, à effectuer sur le moteur. "Nous n'avons pas encore trouvé tout le potentiel du moteur 2022", a-t-il reconnu. "Il semble avoir plus de puissance mais nous n'avons pas encore été en mesure de le mettre au point. Tant que nous n'avons pas utilisé tous les chevaux nous sommes un peu au même niveau qu'avec l'autre moteur."

Ce sujet épineux est au centre de toutes les attentions depuis que l'équipe officielle a annoncé être revenue à sa spécification 2021, à l'inverse des autres pilotes disposant d'une moto d’usine, à savoir Martín et Zarco chez Pramac, ainsi que Marini chez VR46. Ces derniers ont conservé le moteur 2022, sans avoir véritablement été interrogés par le constructeur sur l'éventualité de changer. Ducati doit en effet pouvoir continuer le développement de son moteur via ses pilotes.

"Ce moteur est la version pour l'avenir, celui qui servira pour l'an prochain et probablement les trois ou quatre années qui viennent", a rappelé Martín. "Il est clair que Ducati veut faire en sortes que ce moteur fonctionne et c'est un peu en notre faveur, la nouvelle moto doit bien marcher. […] Nous voulons toujours avoir la moto la plus évoluée et dans ce cas c'était la 2022 et c'est ce que nous avons. Ils nous ont informés de ce qui allait se passer, mais nous savions que nous allions avoir cette moto."

"Concernant l'autre moteur, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont, je ne sais pas quelle est l'origine de ce changement. Nous sommes dans une situation où au niveau de l'électronique et des réglages nous prenons des directions différentes alors qu'avant nous pouvions un peu nous aider entre nous. Au final, Zarco, moi et Marini avons ce moteur et nous allons essayer de trouver la bonne direction à suivre."

Pour le moment, donc, cette direction n'est pas encore trouvée et Ducati s'est ajouté de la difficulté en faisant rouler des machines différentes dans chacune de ses équipes. Toutefois, Martín affirme faire pleinement confiance à la marque italienne pour "faire en sortes que ce moteur fonctionne" car, selon lui, le potentiel est là et la décision de rester avec ce moteur 2022 n’était pas mauvaise.

Ducati n’est pas encore prête "pour la victoire" avec ce nouveau moteur, mais l'Espagnol se veut optimiste : "Nous avons besoin de deux ou trois courses et après nous serons aussi forts que l'an dernier." Déjà en EL3, la hiérarchie s’est quelque peu rétablie avec quatre motos italiennes aux avant-postes. Il reste à voir comment elles se comporteront en qualifications puis en course.

Avec Germán Garcia Casanova