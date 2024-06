Martín regrette une "erreur de débutant" face à Bastianini

En délicatesse tout au long du week-end, Jorge Martín a vu son avance au championnat s'éroder mais il a pris des points importants ce dimanche au Mugello. Samedi, il était troisième quand il a chuté et en course principale, il a occupé la deuxième place du deuxième virage jusqu'à l'avant-dernier, quand Enea Bastianini l'a doublé. Les 16 points de la troisième place lui permettent de conserver une avance de 18 unités sur Pecco Bagnaia, l'homme fort du week-end.

Le dépassement de Bastianini reste néanmoins difficile à digérer. "C'était une grosse frustration après l'arrivée, parce que ça me fait assez mal de perdre une position au dernier virage", a reconnu Martín, interrogé par le site officiel du championnat. "Mais chapeau à Enea, il a fait un travail incroyable à la fin."

"Je pense que c'était plus une erreur de ma part", a nuancé le pilote Pramac, qui a trop assuré dans le dernier tour : "Sur le panneau, j'ai vu [que j'avais une avance de] huit dixièmes donc j'étais détendu. J'attaquais, mais pas à la limite. Je ne voulais pas tomber parce que je savais que Pecco était déjà loin. Au dernier virage, il y avait peut-être du vent. Je pensais qu'il n'y avait personne et j'ai entendu sa moto, je me suis dit 'C'est impossible que ça m'arrive...' Croyez-moi, cette erreur ne se reproduira pas."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Italie MotoGP

Martín a laissé la porte ouverte, permettant à Bastianini de le doubler à la sortie du virage, une grossière erreur à ses yeux. "Je pense que l'on progresse avec l'expérience et aujourd'hui, j'ai eu une très mauvaise expérience au dernier virage", a-t-il résumé en conférence de presse. "Faites moi confiance, ça ne se reproduira pas. Je pense qu'un bon pilote progresse avec ses erreurs, aujourd'hui c'était une énorme erreur, de débutant. L'an prochain, quand on arrivera au dernier virage au Mugello, je serai sur la ligne blanche !"

Des changements de réglages rares mais pertinents

Cette troisième place reste satisfaisante pour Jorge Martín, qui ne cachait pas son inquiétude après sa chute lors du sprint, tant il se sentait en difficulté face à Pecco Bagnaia. Il a cette fois passé la quasi totalité de la course à moins d'une seconde de l'Italien et même entrevu la victoire : "Avant la course, j'aurais signé pour un podium. J'ai eu beaucoup de mal hier, j'étais vraiment en crise, disons. On a fait pas mal de progrès depuis hier."

"Concernant la course, je suis vraiment content", a-t-il insisté. "On a fait de gros progrès entre hier et aujourd'hui. Pouvoir suivre Pecco pendant 22 tours, c'était super bon, et je suis même revenu sur lui à trois tours de l'arrivée. Je pensais à la victoire."

"Je pense qu'on était beaucoup plus rapides et performants que la saison dernière. C'est super important, et aujourd'hui on a fait un gros changement sur la moto. On a beaucoup revu notre stratégie, qui consiste normalement à ne pas toucher la moto pour toujours garder les mêmes réglages. Cela nous apporte beaucoup ce confiance pour l'avenir."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín aime disputer l'intégralité de la saison avec la même base sur sa moto, pour éviter des changements de réglages susceptibles de le perdre. Ses difficultés lors du sprint l'ont poussé à changer d'approche, avec succès, ce qui sera utile pour la suite du championnat.

"Normalement, ma stratégie est de ne pas toucher à la moto, de laisser les choses telles qu'elles sont et d'essayer de comprendre comment être rapide. Entre hier et aujourd'hui, j'ai dû faire un gros changement et ça en valait la peine."

"Cela m'apporte beaucoup de confiance, à mon chef mécanicien aussi, pour l'avenir, pour faire des changements différents, adapter la moto à différentes pistes et ne pas avoir peur de faire ces changements. Je retiens beaucoup de positif de ce week-end. Il faut retenir le positif dans les moments difficiles et même dans un week-end vraiment compliqué, le plus compliqué de la saison selon moi, je suis sur le podium, donc je suis super content."

L'équipe Pramac a modifié l'équilibre de la Ducati ce dimanche, une expérimentation peut-être à poursuivre lors du test de lundi : "On a enlevé du poids à l'avant de la moto. Habituellement, j'aime beaucoup solliciter l'avant pour tourner mais ici, il semble que le pneu ne supportait pas ce poids. On a remis du poids à l'arrière et c'était la bonne décision. Je pense que tous les pilotes ont eu un peu de mal avec l'avant mais on était beaucoup plus forts qu'hier et je suis prêt pour le test de demain."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les progrès étaient tels que Martín a cru pouvoir menacer Bagnaia, mais dès qu'il se rapprochait de lui, son pneu avant devenait difficile à contrôler : "J'y ai songé mais on est vraiment à la limite avec la température du pneu avant cette saison, depuis un an, en raison de cette limite liée à la pression."

"Quand on est à trois dixièmes ou moins, c'est impossible de se rapprocher. Soit le pilote de devant fait une erreur, soit c'est impossible de réaliser une manœuvre. C'est dommage de ne pas avoir pu faire plus le spectacle parce que je pense que sans cette règle, j'aurais eu une chance de dépassement. Je pense que la deuxième place était pour moi, mais avec cette erreur ça a été la troisième."

Cette position signifie que Martín n'a pris que 16 points sur l'ensemble du week-end, soit 21 de moins que Bagnaia, mais il reste satisfait du premier tiers de la saison, avant une pause de près d'un mois en raison du report du GP du Kazakhstan.

"Je crois que j'ai décroché des podiums dans toutes les courses, dans le sprint, le dimanche ou les deux. On doit être satisfaits. J'aurais signé pour avoir 18 points d'avance avant le début de la saison. Pour ces deux prochaines courses, Assen n'est peut-être pas la meilleure piste pour moi mais on ne sait jamais et en Allemagne, je pense que je serai super fort. Je suis confiant pour ma place au championnat."