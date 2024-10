Martín : "Si on fait une erreur, ce sera un désastre"

Les compteurs sont presque remis à zéro alors que le MotoGP entame une dernière phase de sa saison qui s'annonce intense, avec quatre week-ends de compétition répartis en cinq week-ends. Revenu à dix petits points de Jorge Martín, Pecco Bagnaia évoquait un "championnat d'erreurs" une semaine plus tôt en Indonésie, après la chute de son rival en course sprint, tandis que Marc Márquez a prédit de nouvelles bévues d'un côté ou de l'autre. Martín juge nécessaire de se montrer aussi propre que possible.

Alors que le championnat aborde selon lui quatre "finales", l'Espagnol estime ne plus avoir le droit à la moindre faute. "C'est sûr que c'est la partie la plus importante, parce que c'est ce qu'il reste", a déclaré Martín en conférence de presse en prélude du GP d'Australie. "Il y a eu des moments de la saison où Pecco était proche, où il était devant, ou alors j'étais derrière, comme vous voulez."

"Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à Valence avec une possibilité. Je ferai de mon mieux pour y arriver. Il reste [quatre] courses, on peut faire beaucoup d'erreurs. Maintenant, une erreur serait plus lourde, plus importante. Si on fait une erreur, ce sera un désastre. Il faut qu'on soit très concentrés et qu'on essaie d'être tout le temps performants."

Une erreur, Martín en avait justement fait une à Phillip Island l'an dernier. Peut-être par pêché d'orgueil, il avait été le seul leader à opter pour le pneu tendre à l'arrière, ce qui lui avait permis de creuser une grosse avance... pour finalement dégringoler à la cinquième place dans le dernier tour, en raison de la dégradation de sa gomme.

Martín retrouve donc un circuit sur lequel il n'a jamais gagné, quelle que soit la catégorie, ce qu'il aimerait corriger ce week-end... tout en gardant un œil sur le championnat : "C'est une piste super sympa, l'une des plus belles sur lesquelles rouler. J'adorerais gagner mais je pense que le plus important est le championnat. Je vais peut-être songer à ça mais si j'ai une opportunité, je la saisirai, à 100%. Ce serait super sympa de gagner ici."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Choisir les bons pneus sera une nouvelle fois un défi, entre la pluie attendue vendredi qui pourrait priver les pilotes de repère sur un asphalte totalement neuf et une sélection de pneus différente, le medium de l'an passé étant désormais le plus tendre proposé par Michelin.

"Ce sera un week-end vraiment difficile", a prédit Martín face à l'incertitude au niveau des conditions : "La météo est différente tous les jours ici, on a aussi la nouvelle surface, ainsi que des pneus différents de l'an dernier. Ce sera vraiment difficile et exigeant pour analyser les données et comprendre très vite ce dont on aura besoin pour la course dimanche. Après ce qu'on a vu l'an dernier, ce sera la clé pour gagner dimanche."