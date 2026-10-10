Martín déplore une erreur de son équipe dans la pression de ses pneus

Jorge Martín est passé d'un résultat qui s'annonçait excellent à une déception lors de la course au sprint de ce samedi en Indonésie. Celui qui était jusqu'à ce jour leader du championnat ne vivait déjà pas le week-end le plus tranquille à Mandalika, malgré la domination d'Aprilia. Raúl Fernández et Marco Bezzecchi ayant clairement une longueur d'avance, l'Espagnol a dû se contenter de la cinquième place sur la grille de départ, derrière un Marc Márquez qui l'avait battu en se collant à sa roue.

Les perspectives de Martín n'étaient pas des plus réjouissantes pour le sprint, néanmoins son bon rythme de course penchait en sa faveur. Mais pour couronner le tout, tout a basculé pendant cette courte épreuve.

Le pilote Aprilia a profité de la pagaille qui s'est formée dans le premier virage, où Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Bezzecchi et Fernández se sont retrouvés côte-à-côte, l'Italien du team VR46 ayant prolongé son freinage et provoqué un effet d'accordéon qui a envoyé Bezzecchi et Fernández au tapis. Ainsi, Martín, qui avait pu observer la manœuvre, a emprunté une trajectoire prodigieuse à l'intérieur du virage pour se placer en tête devant Márquez.

Le pilote au numéro 89 avait déjà accompli le plus dur : il avait réussi sa remontée et disposait d'une trajectoire dégagée. Dans ces circonstances, Jorge Martín a commencé à accélérer et à creuser l'écart sur son rival pour le titre, lui prenant une seconde en quelques tours. Mais plusieurs rebondissements l'attendaient encore.

À cinq tours de l'arrivée, alors qu'il se rapprochait de la victoire, le Madrilène a dû ralentir et laisser fondre son avance pour que Márquez le passe. Tout le monde a clairement compris ce qui lui était arrivé : ce n'était ni un problème lié à l'Aprilia, ni un problème physique, mais bien un problème de pneus. Martín a vu s'allumer le voyant de pression du pneu avant et a dû se mettre dans le sillage du champion en titre pour éviter une pénalité de huit secondes.

Martín s'est retrouvé à une seconde de Márquez, mais il n'a pas tardé à se coller à la Ducati #93. Le pilote Aprilia a tenté de forcer pour reprendre la tête et sceller la victoire qu'il avait à portée de main grâce à son rythme, mais dans le dernier tour, il a fini par commettre une erreur : il a freiné trop tard et, non seulement il n'a pas dépassé Márquez, mais il s'est également fait dépasser par Ai Ogura et Di Giannantonio.

L'Espagnol a ainsi perdu le podium et terminé quatrième. Et, comble de son malheur, il a également perdu la tête du classement général, qui revient à Márquez pour quatre points alors que celui-ci s'est finalement imposé sur la piste la plus difficile du calendrier pour lui.

"Disons qu'il y a eu une erreur au niveau de la pression des pneus", a commencé par analyser Jorge Martín sur DAZN. "C'est vrai que ce circuit est l'un des plus compliqués, car l'après-midi, la température baisse, l'humidité augmente, et cela refroidissait même ma roue. Ça a posé problème, j'ai essayé d'accélérer encore plus pour tenter de réchauffer le pneu et de faire monter la pression, mais je n'y suis pas parvenu."

"Je me suis dit que j'allais laisser passer Marc à cinq tours de l'arrivée, puis que j'essaierais d'attaquer à nouveau. C'est ce que j'ai fait. À la fin, j'étais dans les [bonnes] pressions pour le dernier tour et je comptais effectuer un dépassement, mais j'ai commis une erreur et je suis sorti de la piste."

"Je me sentais bien, rapide, j'avais la victoire presque en poche, il ne restait plus qu'à gérer l'écart. Mais c'est dommage d'avoir été hors de la plage de pression. Tout comme je commets des erreurs, mon équipe en commet parfois aussi, et nous sommes là pour gagner et pour perdre ensemble."

L'accrochage du départ Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Évidemment, j'ai raté une belle occasion de grignoter des points sur Marc, mais bon, qui sait. Les choses se passent comme elles se passent. En me repliant derrière et en le laissant passer, j'ai au moins pu marquer des points, car si j'avais essayé de rester en tête toute la course, j'aurais été pénalisé. Il valait donc mieux le laisser passer et tenter ma chance ensuite."

"Du coup, au moins, on repart avec six petits points. On a une bonne vitesse, je pense que demain, c'est une bonne occasion de faire une belle course, et c'est à peu près tout."

À propos du départ, Martín a déclaré : "Une brèche s'est ouverte, et je me suis retrouvé en tête. On verra bien si demain tout le monde veut se placer en tête dans le premier virage. Évidemment, c'est dommage pour Raúl et Marco, mais ils sont sortis de piste et je me suis retrouvé en tête."

En vue de la course longue, l'Espagnol a fait part de ses impressions : "Je suis prêt à faire une super course. En qualifications, je n'ai pas réussi à exploiter le potentiel dont j'ai fait preuve lors d'autres courses, surtout par rapport aux autres Aprilia. Je ne parviens pas à tirer parti de ce petit plus dont disposent les trois autres Aprilia dans les virages rapides. Mais je me sens à l'aise pour réaliser une belle course demain."