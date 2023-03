Jorge Martín s'étonne du choix de carénage des Ducati officielles

Charger le lecteur audio

Parmi les quatre Ducati GP23 qui prendront la piste ce week-end pour le premier Grand Prix de la saison, on pourra remarquer deux versions différentes du carénage et du package aérodynamique. Jorge Martín s'en est étonné, lui qui se dit absolument certain de son choix après les essais hivernaux, alors qu'il a pris une voie différente de celle des pilotes de l'équipe officielle.

"C'est étrange, je ne comprends vraiment pas pourquoi", s'interroge le pilote Pramac, qui a été convaincu de son choix dès les premiers essais de ce début d'année. "Finalement, j'ai choisi la dernière version. Elle ne m'avait pas plu au test de Valence, mais elle m'a permis de faire de gros progrès au test de Sepang. À Sepang comme à Portimão, un circuit sur lequel j'avais des doutes, ça s'est mieux passé et je n'ai plus eu de doutes."

Alors qu'il assure avoir eu "les idées très claires" sur ce sujet pendant les essais de février en Malaisie, il a néanmoins eu un moment d'hésitation en découvrant que Pecco Bagnaia et Enea Bastianini écartaient la toute dernière version développée par Ducati. "Quand j'ai vu qu'ils étaient en train de choisir le premier, je me suis dit qu'il fallait que je le réessaye. Alors je l'ai réessayé deux ou trois fois et je continue de penser qu'il est moins bon."

"Je ne sais pas quel pilote Ducati utilise quel carénage", ajoute Jorge Martín, qui a également fait un choix différent de celui de son coéquipier, Johann Zarco, qui se trouve sur la même ligne que les pilotes de l'équipe officielle. "Ce que je sais, c'est que j'utilise la dernière version et que les pilotes officiels ne l'ont pas."

"Je ne comprends pas vraiment, mais peut-être qu'il est mieux par rapport à ce qu'ils recherchent, alors que pour moi celui-ci est bien meilleur", poursuit-il. "J'imagine qu'ils ont de meilleures sensations avec l'autre, peut-être qu'ils cherchaient quelque chose de différent de ce que je recherchais, comme faire tourner la moto un peu plus. Moi, j'avais besoin de mieux m'arrêter dans les virages et de freiner un peu plus tard, et c'est ce que ce carénage m'apporte."

"[Nos styles de pilotages] sont assez similaires, alors normalement Pecco et moi on choisit les mêmes choses. En ce qui concerne les cartographies, le bras oscillant ou les fourches, on est assez proches, c'est pour ça que je ne comprends pas et que j'ai pensé changer au dernier moment, mais je me suis dit que je me sentais bien, que je connaissais la moto, alors je me sens fort en partant avec ce carénage."

Jorge Martín se félicite d'avoir le même moteur que les pilotes officiels Ducati

Le règlement dispose que les équipes doivent avoir scellé un package aéro avant ce premier Grand Prix de l'année, dont une deuxième version pourra ensuite être introduite dans le courant de la saison, ainsi qu'une spécification moteur qui, elle ne pourra plus être changée par la suite. Sur ce point, les quatre pilotes disposant de la GP23 vont cette fois se trouver sur un pied d'égalité, contrairement à l'an dernier où l'équipe officielle avait écarté le tout dernier développement.

"On a progressé par rapport à l'année dernière. On se trouve dans des conditions égales avec celles de l'équipe officielle et c'est le moteur que l'on cherchait. Je crois qu'avec ce moteur, on pourra faire de gros progrès. J'ai hâte de commencer et, surtout, j'espère obtenir de bons résultats et montrer qu'on est forts", explique Jorge Martín à Motorsport.com.

Ne pas être obsédé par le sprint du samedi

Resté sur sa faim la saison dernière, sans aucune victoire notamment, le pilote espagnol apparaît plus motivé que jamais à la veille du coup d'envoi de la saison. "Je me suis beaucoup entraîné, j'ai passé beaucoup d'heures à travailler pendant cette pré-saison et je me sens en super forme, j'ai hâte de commencer", s'impatiente-t-il. Mais alors qu'on le dit "explosif" en piste et donc favori pour les courses sprint qui se dérouleront sur une vingtaine de minutes le samedi, il préfère quelque peu modérer les attentes autour de ce nouveau rendez-vous, qu'il ne juge pas si déterminant que cela pour le championnat.

"Je pense que je suis l'un des plus forts. Peut-être pas LE plus fort, mais au même niveau que Pecco ou que Fabio [Quartararo] aussi, qui est très fort sur un tour. Je me sens l'un des plus forts, je pense que j'ai un très gros avantage pour les courses du samedi, mais je me sens fort aussi pour les courses du dimanche", analyse-t-il.

"Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Le samedi, les qualifications resteront plus importantes que la course sprint, parce qu'au final c'est le dimanche qu'on marque [le plus] de points. Bien sûr, c'est important parce que des points sont en jeu mais ça n'est pas la clé. La clé, ça reste le dimanche. Alors il faut bien faire, mais ne pas non plus devenir dingue à l'idée de gagner le samedi."

Pour Martín, l'essentiel se trouve clairement ailleurs : il n'a en aucun cas l'intention de rééditer ce qu'il considère avoir été une contre-performance l'an dernier. "Je ne veux pas penser au championnat parce que la saison dernière je pensais au top 3 et j'ai terminé neuvième. Pour le moment, je ne veux pas me fixer d'objectif, je veux prendre les courses les unes après les autres et gagner des courses, voilà mon objectif. Je me sens beaucoup plus fort que la saison dernière avec le package que j'ai sur cette moto, alors je pense clairement pouvoir me battre pour les obtenir. Ensuite, si à la mi-saison on est dans le top 3 ou 4 alors je pourrai penser au championnat. Pour le moment, il faut garder notre calme et établir de bonnes stratégies."

