Martín ne ferme pas la porte entrouverte par Ducati

Fort de son titre en Moto3, décroché lors d'une saison 2018 qu'il a su dominer, Jorge Martín s'est illustré par des débuts prometteurs dans la catégorie intermédiaire l'an dernier, avec à la clé de premières récompenses sous la forme de podiums. Parmi les noms les plus cités dans la course au titre 2020, il n'a pas encore atteint le succès en Moto2 que, déjà, il pense à la suite, sans rien cacher de ses ambitions d'atteindre l'élite rapidement.

C'est donc avec fierté qu'il a vu Paolo Ciabatti récemment citer son nom. Le directeur sportif de Ducati Corse a en effet indiqué que le Madrilène était dans le radar du constructeur italien, parmi d'autres jeunes pilotes prometteurs des catégories d'accès au MotoGP à l'image de Lorenzo Baldassarri ou Enea Bastianini. "J'ai entendu ce qu'a dit Ciabatti. Je suis très flatté et j'accorde beaucoup de valeur à ses mots", admet le pilote de 22 ans dans le podcast officiel du MotoGP.

Bien conscient que l'avancée en âge de certains grands noms du MotoGP permet aux jeunes pilotes de prendre le pouvoir, Jorge Martín a observé comme l'ensemble des étoiles montantes les débuts tonitruants de Fabio Quartararo l'an dernier, alors qu'à tout juste 20 ans le Français s'est affirmé comme un prétendant à la victoire et même au titre, sans avoir pourtant pu précédemment se battre pour les lauriers dans les catégories inférieures du Championnat du monde. Ducati, justement, a manqué le coche en ne parvenant pas à recruter le Niçois, ni Maverick Viñales qui fait également partie des plus jeunes pilotes de la catégorie.

Et pourtant, Ducati fait partie des constructeurs qui doivent le plus se montrer attentifs à l'émergence de talents prometteurs, son avenir avec Andrea Dovizioso n'étant pas destiné à durer sur le long terme − s'il n'est pas même compromis dès 2021 faute d'accord pour un nouveau contrat. Jorge Martín prend donc bien garde à ne pas fermer cette porte entrouverte, bien qu'étant membre du clan KTM, puisqu'il court actuellement pour le team Ajo, qui a la mission de détecter et de former de futurs pilotes MotoGP pour le constructeur autrichien.

"À dire vrai, KTM est en principe ma principale option, j'ai l'option de rouler avec eux. Mais il est vrai aussi que la Ducati est la moto qui, compte tenu du style que j'ai actuellement, est peut-être la plus adaptée", explique l'Espagnol, passé cette année d'un châssis KTM à un Kalex. "Avec la KTM, j'ai beaucoup changé mon style, c'est une moto qui m'obligeait à freiner super tard et à remettre les gaz très tôt. Quand j'ai commencé à rouler sur la Kalex, j'ai eu du mal, pas pour aller vite mais pour tirer le maximum la moto car je dois avoir une bonne vitesse dans les virages, c'est un style plutôt Yamaha. Cette année, je vais devoir changer de style et, selon où j'irai à l'avenir, il faudra que je le change encore. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça."

"Il y a actuellement un changement de génération. Valentino, on ne sait pas s'il va prendre sa retraite ou non ; Dovizioso, on ne sait pas s'il va renouveler ou non… Au final, il y a des pilotes qui sont là depuis de nombreuses années et qui pensent à prendre leur retraite, et de plus jeunes qui arrivent", souligne Jorge Martín. "Si les équipes MotoGP pensent à vous, c'est que vous faites bien les choses. Je pense toutefois que je n'ai pas encore montré ce que j'ai à montrer en Moto2, c'est évident. Je suis très concentré sur cet objectif, mais il est clair mon objectif est aussi de passer en MotoGP l'année prochaine."

Serait-il prêt à le faire même sans avoir été titré en Moto2 ? "L'important est de bien faire et de montrer que l'on a atteint le niveau de cette catégorie et que l'on est prêt. Je pense qu'il y a des pilotes qui ont obtenu de moins bons résultats que moi. J'ai un an, peu importe le nombre de courses, pour faire mes preuves et me battre pour des victoires, pour des podiums et pour essayer de faire de mon mieux. Je pense que j'ai ce niveau et je peux le prouver."