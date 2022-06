Martín : "Un week-end sans chute positif pour la confiance"

Charger le lecteur audio

Jorge Martín a connu un début de saison mouvementé, avec sept premiers Grands Prix compliqués malgré un podium en Argentine, en plus d'une promotion dans l'équipe Ducati officielle sans cesse pointée du doigt et remise en cause en raison de ses résultats. Mais depuis un changement effectué dans ses réglages, l'Espagnol a commencé à retrouver la confiance et à se montrer plus performant, en témoigne son podium décroché au GP de Catalogne il y a deux semaines.

Ce week-end en Allemagne l'a conforté dans ses progrès, lui qui a évolué aux avant-postes tout au long des essais libres. Malgré une qualification en huitième position et un départ un peu mouvementé qui l'a vu rétrograder de quelques places, il est parvenu à remonter jusqu'au top 5 en ayant à ses yeux le rythme pour le podium, et ce avec une main fraîchement opérée.

Oubliées, donc, les quatre abandons sur chute ainsi que la 22e place de Jerez. Le pilote Pramac s'est réjoui d'avoir réalisé un Grand Prix solide : "La course a été super. [...] J'ai fait de mon mieux et j'ai fini sixième. C'est un résultat solide mais ce n'est évidemment pas ce qu'on attend. Je suis content d'avoir terminé trois courses consécutives, c'est aussi mon premier week-end sans chute [le deuxième en réalité, avec l'Argentine, ndlr]. Je pense que c'est positif pour la confiance et pour les prochaines courses."

"J'ai eu du mal avec ma main, j'ai eu très mal. Même [dimanche] matin, je me suis réveillé en ayant très mal mais en course ça a été parfait. Le week-end aurait pu être meilleur sans douleur, j'aurais pu mieux travailler mais la course a été bonne, je suis content."

Un apprentissage toujours en cours

Malgré sa satisfaction, Martín regrette d'avoir rencontré des difficultés avec son pneu arrière, qui ne lui a pas offert l'adhérence souhaitée. Si ses soucis de grip s'étaient concentrés sur l'avant tout au long du week-end, ceux-ci ont changé en course. "Le problème a été le pneu arrière. Je ne pouvais pas pousser plus, je n'avais pas de grip à l'arrière, pas de motricité, donc je ne pouvais pas gagner de terrain [à l'accélération] même si mes sensations avec l'avant étaient super", a-t-il expliqué auprès du site officiel du MotoGP.

Bien qu'il ait économisé ses gommes au début afin d'être plus performant dans les derniers tours, la tâche s'est compliquée quand il lui a fallu dépasser, notamment Fabio Di Giannantonio. Un "compromis" qui sera de plus en plus facile à trouver "avec l'expérience et les années" selon lui.

"Sans ça, je pense que j'aurais pu [me battre} avec Jack [Miller] et Aleix [Espargaró] pour le podium. Je n'étais pas si loin du podium, à trois secondes je crois, mais c'est comme ça", a-t-il déclaré. "Ce n'est que ma deuxième année. J'essaye de progresser mais ce n'est pas aussi simple. J'espère continuer à progresser et apprendre plus pour l'avenir."

"Il est clair que partir de la huitième place, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour se battre pour le podium", a-t-il par ailleurs observé, conscient des éléments perfectibles dans l'ensemble de son week-end. "La sixième place, ça n'est pas si mal. [Il faut] qu'on progresse le samedi, parce que c'est très important à présent, les qualifications font 80% du résultat."

