Martín a identifié des "similarités" à corriger dans ses chutes

Jorge Martín avait très bien débuté la saison, jusqu'à compter 44 points d'avance sur Pecco Bagnaia après le sprint de Barcelone, où l'Italien avait chuté. Mais depuis, ce sont des erreurs du côté du pilote Pramac, combinées à la réussite du Champion du monde en titre, qui ont changé la donne. Bagnaia a enchaîné quatre succès le dimanche et deux autres lors des sprints, alors que Martín est tombé le samedi au Mugello et en course principale au Sachsenring. Martín avait également chuté le dimanche à Jerez.

Les points perdus lors de ces incidents ont donné un avantage de dix points à Bagnaia, et Martín estime surtout qu'ils ont certains points communs. Il espère être désormais en mesure d'éviter des chutes de la sorte. "C'était bien de couper", a déclaré Martín en conférence de presse ce jeudi à Silverstone, dans une journée qui marquait la fin de la pause estivale du MotoGP. "En fait, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Je n'ai pas pu couper totalement."

"Même si j'étais sur la plage, j'essayais de continuer à m'entraîner, de ne pas perdre la forme, et j'ai essayé de faire des analyses avec l'équipe. J'ai essayé de revoir les dernières courses, au Sachsenring, mais aussi au Mugello et à Jerez. Il semble qu'il y a eu des similarités [dans les chutes]. On va essayer de travailler dessus, de comprendre comment les éviter à l'avenir parce qu'on a perdu la tête et de bonnes opportunités de victoire. On verra essayer d'aller de l'avant."

Interrogé sur ces similarités et sur les changements à apporter dans son pilotage, Martín a évoqué "quelque chose de léger", sans vouloir donner trop de précisions, mais en reconnaissant que les changements ne seront pas simples à mettre en place sur sa moto.

"Je ne veux pas vraiment entrer dans le détail. D'un côté, c'est bien parce que je connais les raisons, mais c'est vraiment difficile à identifier quand je pilote. Je pense que c'est mieux de le savoir. Je vais essayer d'analyser ça, de faire des essais pour comprendre comment progresser sur ce front. On verra. Mon équipe a aussi des idées pour m'aider mais je ne veux pas vraiment être obsédé par ça parce que ma façon de piloter m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, donc je veux continuer de la même façon."

Martín a en effet précisé qu'il n'a "pas du tout" l'intention de revoir son approche, son unique volonté étant simplement de corriger les faiblesses de son pilotage : "Quand j'ai une chute, évidemment j'essaie de l'analyser, de comprendre les causes pour essayer de progresser pour la fois suivante, que ça ne se reproduise pas."

"Je pense que jusque-là, j'étais le plus fort en Allemagne donc je dois garder la même mentalité, conserver le même style de pilotage, essayer d'être agressif et d'être aussi rapide que possible, mais on avance course par course, chaque course est différente. On doit comprendre et voir quelles sont nos chances sur tous les circuits. On fait de notre mieux."

