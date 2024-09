Martín n'a "jamais cru" qu'il pourrait suivre Márquez et a assuré

Jorge Martín a été le "meilleur des autres" derrière l'intouchable Marc Márquez samedi au GP d'Aragón. Après des qualifications légèrement décevantes, avec une chute dans son premier relais et finalement la quatrième place, derrière Pedro Acosta et Pecco Bagnaia, le pilote Pramac s'est défait de ces deux pilotes dès le départ et a passé tout le sprint à la deuxième place. Il a vite compris que tenir le rythme de Márquez était illusoire et a donc préféré assurer sa deuxième place.

"Je n'ai jamais cru la victoire possible [samedi], je savais que Marc était légèrement meilleur", a confirmé Martín. "Je suis quand même assez bien parti, j'ai essayé de le suivre et à un moment je me sentais assez bien mais après trois tours, mon pneu s'est beaucoup dégradé et [Marc] restait constant. J'ai pas mal souffert avec le tendre à l'arrière, parce qu'il fallait solliciter l'avant. Peut-être que [ce dimanche] avec le medium, je pourrai réduire l'écart avec Marc."

Martín se félicite de cette approche. Alors qu'il aurait peut-être tenté d'en faire trop par le passé, il a cette fois préféré assurer des points importants pendant que Bagnaia était en difficulté : "Je sens que je progresse, je suis un pilote beaucoup plus mature parce que par exemple, en qualifications, je suis déjà tombé trois ou quatre fois dans le premier relais, [puis] je suis [encore] tombé dans le deuxième, parce que je prenais l'autre moto, j'attaquais et je tombais."

"Ici, j'ai senti [des progrès], en course [sprint] aussi : j'ai essayé pendant deux ou trois tours, peut-être quatre, j'essayais encore de ne pas le laisser s'échapper, puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas moyen de gagner. J'ai essayé d'apprendre de lui autant que possible. J'ai juste travaillé sur les cartographies, pour essayer de comprendre pour [dimanche]."

Jorge Martín s'est contenté de la deuxième place Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que c'est l'expérience en MotoGP. C'est ma quatrième saison en MotoGP, pour Marc je ne ne sais pas, la 11e ou 12e. Quand on a ces conditions difficiles, je pense qu'il me manque encore un peu d'expérience dans la catégorie mais à chaque course, j'essaie d'apprendre et d'être un meilleur pilote."

Martín a pourtant fait une erreur lors des qualifications, sans véritables conséquences, mais qui bien était le fruit d'un excès d'agressivité : "J'étais beaucoup plus rapide, avec beaucoup plus d'angle et j'ai freiné beaucoup plus fort, donc c'était presque impossible de ne pas tomber ! Si c'était passé, j'aurais peut-être fait la pole mais c'était difficile."

Martín n'était pas totalement en confiance sur sa moto mais des changements ont permis d'améliorer ses sensations avec l'avant : "J'ai fait des gros progrès dans l'après-midi. Déjà il y a deux ans, j'avais beaucoup de mal avec le pneu avant sur l'angle, à la corde. C'était encore le cas cette année mais on a fait des changements sur la moto qui m'ont aidés. On a beaucoup progressé et maintenant, l'arrière est le principal problème donc je suis assez content de cette journée, on a pas mal changé la moto."

Et si Márquez était intouchable, Martín n'a perçu une réelle différence que dans quelques virages. Avant la course principale, il a l'espoir de combler l'écart dans certaines parties du tracé et de prendre l'avantage dans d'autres, sachant que la pluie tombée dans la nuit pourrait redistribuer les cartes, avec un asphalte qui a encore perdu toute la gomme déposée.

"On dirait qu'il ressent moins la dégradation du pneu avant. Il la sent beaucoup moins donc c'est quelque chose d'important. Après, aux virages 9 et 10, il fait une grosse différence, au 16 aussi. Il y a trois virages où il fait une différence. Le reste, c'est la même chose. C'est là qu'il gagne du temps et je maintiens l'écart ailleurs, puis il le refait tour après tour. Je dois progresser dans ces virages."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que si je le fais, je pourrai réduire l'écart ailleurs mais pour le moment, il est le plus fort, il est le favori pour [dimanche]. Il est très, très bon. Je vais essayer de faire de mon mieux. Si c'est deuxième, troisième ou quatrième, ça ira."

Martín ne se préoccupe pas du championnat

La priorité de Martín reste en effet de continuer à engranger de gros points dans l'optique du titre même si samedi, il ne s'est pas préoccupé des mésaventures de Bagnaia. L'Espagnol n'a pas eu conscience du problème de son rival au départ et l'a simplement vu à la lutte avec Brad Binder sur un écran géant pendant le sprint, avant de ne découvrir sa position qu'à son retour au garage.

Bagnaia n'a pas voulu entrer dans les détails de ses problèmes mais ils ont rappelé ceux rencontrés par Martín au Qatar l'an dernier, quand il s'était plaint de son pneu arrière. "Parfois c'est moi, parfois ce sont les autres", a commenté Martín samedi, en s'attendant à ce que son rival soit comme souvent bien plus véloce ce dimanche.

"C'est sûr qu'il va trouver une solution. Il va comprendre. [Vendredi], j'étais peut-être un peu plus fort que lui mais [samedi] matin, on était très proches, même en qualifications. Il y a un retard sur Marc que je sens que j'ai légèrement réduit en course, mais je sens que [dimanche], Pecco fera mieux, même si je ne connais pas son rythme."

Le sprint difficile de Bagnaia a rendu à Martín la tête du championnat mais comme il l'a souvent déclaré ces dernières semaines, l'identité du leader actuel a peu d'importance à ses yeux : "C'est toujours la même chose : pour le moment je pense que ce n'est pas super l'important. L'important est d'être tout le temps dans la lutte mais mon objectif n'est pas d'être en tête ce moment, mon objectif est de tout le temps progresser et de faire de mon mieux, et c'est ce que je fais donc je suis content de mes performances."