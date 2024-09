Journée idéale pour Martín : "Tout s'est passé à la perfection"

Jorge Martín n'a pas signé le meilleur temps ce vendredi au GP d'Indonésie, Enea Bastianini l'ayant privé du record de la piste pour 0"040, mais il aurait difficilement pu connaître une meilleure entame de week-end. Le leader du championnat a senti que sa Ducati était parfaitement adaptée au circuit, au point de ne réclamer aucun changement de réglage.

"Je suis assez content de ma journée, c'était incroyable", a déclaré Martín au site officiel du MotoGP. "Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on n'a même pas à changer un clic sur la moto ! Tout s'est passé à la perfection."

"J'ai juste essayé de travailler sur mon pilotage et je me sens vraiment confiant pour demain. Je pense qu'il faut améliorer le time attack mais en termes de rythme, on est déjà dans les chronos du record, donc on est vraiment préparés pour demain."

Martín sent qu'il aurait "peut-être" pu faire mieux sans du trafic dans son deuxième tour rapide mais ne voit pas d'immenses pistes de progrès. "Il y a deux virages dans lesquels j'ai eu quelques soucis pendant le time attack", a-t-il estimé lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je pourrai peut-être faire mieux demain mais j'aime vraiment rouler ici, j'aime vraiment ça, et ça vient vraiment naturellement. Je suis vraiment content."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Malgré cette confiance, Martín a jugé "difficile de trouver bon équilibre" avec un asphalte qui a dépassé les 60°C et donnait des sensations de bonne adhérence tout en restant glissant, et se méfie particulièrement d'Enea Bastianini et Pecco Bagnaia : "Pour le rythme de course, je suis vraiment impressionné par ma vitesse et Enea semble assez performant aussi pour le moment. On verra demain."

"Avec ces conditions plus chaudes, ce sera difficile à gérer, mais Enea semble assez fort, comme moi, donc on dirait qu'il sera mon principal rival, mais Pecco va progresser", a-t-il ajouté. "Ce sera comme d'habitude."