Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

Jorge Martín passera peut-être sur la table d'opération sitôt le week-end terminé, mais en attendant, il poursuit son effort sans se ménager. C'est lui qui prendra la meilleure place sur la grille de départ cet après-midi pour la course sprint, puis dimanche pour la course principale du GP d'Autriche.

L'Espagnol, aujourd'hui deuxième du championnat à égalité de points avec Marc Márquez, est allé chercher sa troisième pole de la saison avec les dents. Après Assen et le Sachsenring, il a avalé mieux que personne les collines du Red Bull Ring pour poster un chrono de 1'27"917. Il manque 0"169 pour rivaliser avec le record de la piste, qu'il détient depuis deux ans, mais au vu des conditions imparfaites de ce week-end, à la fois fraîches et humides, cette performance suffit largement à le contenter.

"J'ai essayé de faire de mon mieux, c'est certain", lâche Jorge Martín à chaud. "Au début, j'étais derrière Marc, et même si j'étais rapide, je n'arrivais pas à piloter à ma façon, je n'arrivais pas à freiner fort. Alors j'ai décidé d'y aller seul, de ne pas prendre de risques en cas de drapeaux jaunes. J'ai fait de mon mieux, j'ai attaqué comme un dingue. Tout était sous contrôle, mais j'étais clairement à la limite."

"Je suis très, très content", se réjouit le pilote Aprilia, qui était cinquième vendredi. "On semble avoir beaucoup progressé par rapport à hier. J'ai été rapide ce matin [en EL2] et maintenant aussi en qualifs, alors que c'était un de mes principaux points faibles, donc je me sens prêt pour la course. Il est certain que Pedro et Marc ont l'air super aussi, alors ça va être une course intense."

Márquez et Acosta ont de la suite dans les idées

Les deux hommes qui l'accompagneront sur la première ligne sont au moins aussi contents d'eux à l'issue de ces qualifications. Une fois n'est pas coutume, Marc Márquez a allègrement fêté son deuxième temps, et pour cause : il s'inscrit dans la progression affichée par le pilote Ducati depuis le début du week-end, malgré des sensations initiales imparfaites.

"Hier, j’avais beaucoup de mal dans le time attack. Aujourd'hui, on s'est améliorés et, malgré tout, vu mes sensations d'hier, je pensais qu'il serait difficile d'être en première ligne, or on y est. Donc je suis content", se félicite Márquez, déjà tourné vers la suite.

Hier déjà, le leader du championnat travaillait dans l'optique de livrer la meilleure performance possible sur la durée. Car c'est véritablement la course de dimanche qui l'intéresse, celle où il a les moyens de faire prévaloir sa gestion alors que d'autres sont plus rapides en pneus neufs. Il voit donc cette place à l'avant de la grille comme un bonus venant booster ses chances.

"On sait qu'ici, ça change beaucoup entre pneus neufs et pneus usés", souligne-t-il. "La course sprint, ça va être une chose mais c'est surtout la course principale [qui compte], et partir de la première ligne c'est toujours important."

Cette pole s'est jouée pour seulement sept centièmes, avec un trio nettement au-dessus du lot. Alors Pedro Acosta a beau avoir hérité de la troisième place, il est ravi de sa prestation. Le pilote KTM, encouragé par les patrons de la marque, n'avait plus figuré en première ligne depuis la Hongrie et il sait qu'il a fait un premier pas important puisqu'il a les moyens de capitaliser en course.

"Je suis super content !", s'extasie Acosta. "On sait qu'on a habituellement beaucoup de mal en qualifs, et être en première ligne pour notre Grand Prix à domicile c'est super ! Toute l'équipe travaille très dur. On verra ce que ça donne dans le sprint, mais normalement on part plus loin alors on va voir ce qu'on arrive à faire ici."