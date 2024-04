Martín minimise son avantage : "Pecco reste le favori"

Jorge Martín a réalisé un très bon début de saison. Vainqueur du sprint au Qatar et de la course principale au Portugal, il est apparu moins fringant aux États-Unis mais n'a perdu des points que sur Maverick Viñales, vainqueur des deux courses, et sur Pedro Acosta, quatrième du sprint et deuxième du Grand Prix. Le pilote Pramac a même augmenté de trois unités son avance sur son principal poursuivant au championnat, devenu Enea Bastianini, auteur de la même moisson que lui au cours du week-end.

L'Espagnol ne prête cependant pas attention à ses 21 points d'avance à ce stade de la saison. "Je ne regarde pas ça pour le moment, je n'aime pas y penser", assurait Martín en quittant le Texas. "Je suis content qu'on ait déjà 80 points, c'est pas mal. Je pense qu'il faut s'estimer satisfaits et rester sur cette trajectoire. On travaille assez bien, on se concentre sur nous-mêmes et on améliore les résultats par rapport à l'an dernier. [Austin] est une piste sur laquelle j'avais beaucoup de mal par le passé et, ce week-end, on a pris pas mal de points. Et puis, évidemment, c'est sûr que c'est mieux d'être leader que dixième."

Martín ignore s'il se dirige vers un nouveau duel avec Pecco Bagnaia, non pas parce que le champion en titre n'occupe que la cinquième place du classement général après deux week-ends décevants, mais parce qu'ils ne sont pas les seuls à être capables de gagner actuellement. Il croit en tout cas à la capacité de rebond de l'Italien et en fait toujours l'homme fort du MotoGP.

"Je pense qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui peuvent se battre pour le championnat. Je crois que Pecco reste le favori parce qu'il a gagné l'an dernier, c'est le numéro un. La concurrence est forte : on a Marc [Márquez], Pedro est très, très bon et constant, donc on ne sait jamais, Enea a été super fort tout le week-end. Ce qui est important, c'est d'être rapide partout et on doit se concentrer sur ça."

En ce début de championnat, Martín semble avoir trouvé la régularité qui a pu lui faire défaut par le passé. Le GP d'Amériques a certes marqué la fin d'une série de podiums pour lui mais il reste l'unique pilote à avoir terminé toutes les épreuves parmi les quatre premiers, qu'il s'agisse des sprints ou des courses principales.

"Tous les champions ont été constants donc on doit l'être. Je pense que l'on fait un bon travail, cinq podiums sur six. On doit continuer à travailler comme ça. Si un mauvais week-end, c'est une quatrième place, je peux être super content. Quand j'aurai ma chance, il faudra viser la victoire. C'est mon objectif."