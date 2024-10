Martín a assuré l'essentiel malgré de nombreuses frayeurs

Jorge Martín a vécu des Essais animés à Phillip Island. La piste était sèche quand la séance a débuté mais on annonçait le retour des averses et le Madrilène se sentait contraint de faire immédiatement un tour rapide... sauf qu'il s'est retrouvé à terre avant d'en boucler un. Alors qu'il était au cœur d'un groupe, Martín a failli percuter Fabio Quartararo et a finalement chuté.

"C'était un peu effrayant", a reconnu le leader du championnat, qui voulait attaquer pour assurer un bon chrono d'entrée : "En prenant la piste, je savais que le risque de pluie était élevé, qu'un orage arrivait, donc quand je me suis tombé, je me sentais... Je n'ai pas les mots. J'étais en colère."

"C'était un peu bizarre parce qu'en fait, on était vraiment, vraiment lents", a ajouté Martín. "J'ai freiné assez tôt. Peut-être que les freins n'étaient pas suffisamment chauds. Je n'ai pas beaucoup ralenti et j'ai vu qu'il ralentissait beaucoup. Soit je le percutais et on tombait tous les deux, soit je tombais seul. J'ai essayé d'éviter ça mais je suis tombé. C'était dommage parce que l'autre moto était préparée pour la pluie. On a perdu un temps important mais finalement, tout s'est bien passé."

Martín a vite pu reprendre la piste grâce au "travail fantastique" de Pramac, mais la séance a été brièvement interrompue en raison d'une oie traversant la piste. Évoquant une séance "chaotique" et "un peu de stress" sur le site officiel du MotoGP, le pilote Pramac a confirmé sa peur de ne pas atteindre la Q2.

"Quand j'ai pu repartir, je suis passé sur le vert dans le premier tour, et dans le deuxième il y a eu un drapeau rouge, donc je n'avais pas de chrono", a-t-il expliqué. "Je pensais que la pluie arrivait donc je me disais 'Mec, tu as fait une grosse erreur'. Finalement, j'ai pu faire plus de tours et être immédiatement devant."

Jorge Martin Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En fin de séance, Martín s'est fait une énième frayeur en étant à son tour confronté à la faune locale, avec un lièvre qui a traversé la piste juste devant sa Ducati, mais cela n'a pas eu d'influence sur sa quatrième place.

Il redoute un nouvel incident en course, qui pourrait geler le classement en cas d'interruption : "Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici à Phillip Island. Ce sera intéressant demain parce que si on a des animaux [en piste], peut-être que la course sera stoppée et il faudra être tout le temps bien placé."

Avec tout le temps perdu ce vendredi, Martín a préféré enchaîner des tours rapides que faire un travail de fond. Il manque donc d'informations sur les pneus mais a quand même pu faire quelques changements sur sa moto.

"J'étais juste à fond parce que je pensais que la pluie arrivait. J'ai essayé de rester plus en piste après cette chute parce que j'ai perdu du temps. Je n'ai pas une grande compréhension de la gestion des pneus mais demain, on va faire un peu plus d'analyses."

"On a travaillé sur la moto, sur les réglages", a-t-il détaillé, précisant qu'il manquait "un peu de confiance" sur sa Ducati en début de séance . "Il a fallu modifier un peu les réglages par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup de bosses en piste donc c'est assez difficile, mais je me sens bien."