Martín : "Ça n'a pas de sens de commencer à contrôler"

Sur la lancée de sa victoire au GP d'Indonésie, qui a mis fin à une disette ayant duré depuis le GP de France pour lui, Jorge Martín retrouve le Japon pour une épreuve qui lui avait souri l'an dernier. Il y avait tout raflé à l'époque, de la pole à la victoire globale en passant par le sprint, faisant alors un pas de plus vers un titre qu'il espérait pouvoir contester à Pecco Bagnaia. Finalement, leur duel s'était arrêté à la dernière course, sur une erreur de l'Espagnol.

Aujourd'hui, la situation est sensiblement différente puisque c'est lui qui mène le classement général, certes avec une avance encore faible de 21 points mais suffisante pour avoir l'avantage psychologique, son adversaire constatant avec franchise avoir manqué de constance face à l'Espagnol.

"Pour moi, c'est un plaisir d'être à nouveau ici avec Pecco. Je me souviens bien de la dernière partie de la saison passée, quand on faisait tout le temps des shootings et des conférences de presse ensemble. C'est bien d'être à nouveau là, et je pense que ça l'est pour nous deux car on a une nouvelle fois été les meilleurs parmi tous les pilotes", observe le pilote Pramac.

C'est une étape d'importance qui a été franchie à Mandalika, car le GP d'Indonésie n'a pas seulement marqué le retour de Jorge Martín à la victoire dominicale, il a aussi semblé rayer deux noms de la liste des candidats au titre avec les abandons d'Enea Bastianini et de Marc Márquez.

"Ça fait longtemps que je pense que ça va se jouer entre moi et Pecco pour le titre. Il reste encore cinq courses, le challenge est donc toujours là pour eux. Ils peuvent y arriver, c'est certain ; si quelqu'un peut le faire, c'est bien eux. Cependant, ça paraît plus difficile et je pense que ça va se jouer entre Pecco et moi."

"Je vais essayer de gagner, je vais me donner à 100% comme toujours", promet Martín, qui ne veut pas se laisser déconcentrer par l'annonce d'un week-end pluvieux, jugeant qu'il est "trop tôt" pour établir la moindre stratégie en lien avec les conditions. "Pour le moment, je ne veux pas tellement penser au titre, mais plus au fait de faire de mon mieux sur tous les week-ends de course. Il reste cinq courses alors ça n'a pas de sens de commencer à contrôler, il s'agit plus de faire du bon boulot et de prendre des points en toute situation."

Son avance au championnat a beau avoir été réduite de trois points à Lombok, Martín estime qu'il reste en position de force. "Mandalika a été un week-end très intense après ma chute le samedi et le fait qu'Enea et Marc ont été hors course le dimanche", décrypte-t-il. "Le week-end dernier a été incroyable. Même si j'ai perdu des points au championnat je me suis senti super bien après avoir à nouveau gagné. Ça a été dur depuis Le Mans, de grandes montagnes russes. Certains dimanches, j'ai été assez proche de la victoire mais j'ai fait des erreurs, alors c'était une grosse émotion de gagner."

"Mais maintenant on repart de zéro. La saison dernière ne m'intéresse pas beaucoup. Elle était bonne mais la situation était différente, j'étais derrière et j'essayais d'attaquer. J'avais gagné le sprint et la course du dimanche mais je pense que cette fois, ce sera différent, ça va être dur. Je vois que la météo semble assez imprévisible alors ce sera assez difficile. Je vais donner le meilleur de moi-même et on verra."