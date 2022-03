Martín a eu "peur pour sa vie" dans la chute avec Bagnaia

Charger le lecteur audio

La victoire d'Enea Bastianini au Qatar a éclipsé pour un temps le dimanche noir de Ducati, qui a conclu la course avec l'abandon de la moitié de ses pilotes. Mais le plus notable d'entre eux a été l'accrochage entre Pecco Bagnaia et le poleman Jorge Martín. Les deux hommes semblaient en difficulté depuis le début de la course, et l'Italien a finalement commis une erreur qui a emporté le pilote Pramac avec lui.

L'incident, assez spectaculaire, n'a heureusement pas eu de graves conséquences. Toutefois, violemment pris en sandwich entre les deux machines, Martín a été choqué par l'accident. "C'est la première fois que j'ai eu peur pour ma vie parce que j'ai atterri très vite dans les graviers entre les deux motos", a-t-il déclaré. "Je pense que j'ai poussé l’une des deux, sûrement celle de Pecco, avec ma main et c'est là où j'ai eu mal."

Le pire a été évité mais l'Espagnol souffre peut-être d'une petite fracture : "J'ai mal à un doigt [le majeur] et nous allons vérifier demain à Barcelone si ça va. J'espère que rien n'est cassé et que je pourrai bien rouler en Indonésie."

Le #89 ne tient pas rigueur à Bagnaia de son erreur, car selon lui le problème aujourd'hui était ailleurs : "Parfois certaines choses arrivent, mais je suis énervé car nous n'étions pas compétitifs aujourd'hui."

Pecco Bagnaia après sa chute

Même son de cloche du côté de l'autre protagoniste de l'incident, dont la chute a été le résultat d’une course où il n’a jamais semblé à l’aise. Comme tous les pilotes disposant de la Ducati version 2022, Bagnaia a pris un mauvais envol, passant de la neuvième place sur la grille à la 16e trois virages plus loin. Il était remonté à la neuvième place quand il a attaqué Martín et a perdu l'avant sans véritable alerte.

"Je gagnais des places mais mon rythme n'était pas très élevé", a déploré le vice-Champion du monde. "Je perdais trop de temps à l'accélération et il faudra comprendre pourquoi. J'ai attaqué Jorge un peu tard mais le freinage n'était pas trop fort, ce n'était pas vraiment un gros freinage. C'est assez bizarre que l'avant se soit bloqué à ce moment-là. C'est comme ça."

Voyant Martín resté prostré dans les graviers, Bagnaia est immédiatement allé à la rencontre de son rival pour s'assurer de sa condition physique et lui exprimer ses regrets : "Je dois juste présenter mes excuses à Ducati, à Pramac et à Jorge. C'est tout. Je vais me concentrer sur la prochaine course."

La chute de Jorge Martín