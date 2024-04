Martín au pied du podium : "Pas le résultat que je voulais"

Pour la première fois de la saison, qu'il s'agisse d'un sprint ou d'une course principale, Jorge Martín n'a pas vu l'arrivée parmi les trois premiers dimanche à Austin, en devant se contenter de la quatrième place. Le Madrilène n'était que sixième sur la grille de départ après ses deux chutes en qualifications, mais ce n'est pas véritablement pour cette raison qu'il est passé à côté du podium.

Martín est remonté en deuxième position à la fin du premier tour et il a même pris la tête pendant la quatrième boucle. Le pilote Pramac a creusé un petit écart avant de perdre pied : il a été doublé par Pedro Acosta, Marc Márquez, Maverick Viñales et Enea Bastianini. La chute de Márquez lui a fait gagner une position mais il a néanmoins échoué au pied du podium. Martín a peut-être payé le choix du pneu tendre à l'arrière, mais il se sentait obligé de l'utiliser.

"C'est sûr que c'était compliqué avec le tendre", a-t-il confirmé. "Je n'avais aucune autre option que le tendre parce que je n'ai pas essayé le medium. J'ai essayé de gérer au début, j'ai même creusé ce petit écart sur Marc et Pedro, mais après j'ai fait cette petite erreur au virage 11, je suis sorti large, au tour 8 ou 9 je crois. Après, ils m'ont doublé parce que je n'étais pas super fort au freinage."

"Ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose, de garder mon rythme. Je donnais 100% dans les cinq derniers tours mais Enea avait quelque chose en plus. La quatrième place n'est pas le résultat que je voulais, mais j'ai pris 20 points ce week-end. C'était une bonne course, j'ai apprécié les bagarres et je pense que c'est un résultat acceptable."

Jorge Martín n'a pas pu contenir Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En proie à des problèmes de vibration lors du sprint, il a jugé la situation "légèrement meilleure" en course, mais pas parfaite, sur une Ducati version 2024 qui lui pose encore quelques défis : "Je ne me sens pas encore à 100% sur la moto. J'ai eu quelques vibrations, pas beaucoup, je pense que je perdais peut-être un ou deux dixièmes au tour à cause de ça. Je dois 'sortir' de la moto et ce n'est pas naturel, mais c'est ce que nous avons et il faut faire la course avec. Ce n'est pas une excuse, on doit y remédier."

Malgré cette légère déception, la visite au Texas n'a pas été si mauvaise pour le leader du championnat. "Si un mauvais week-end, c'est une quatrième place, je peux être super content", a résumé Martín, qui a pris autant de points que Bastianini, son premier poursuivant. "Après deux chutes [samedi], après de si mauvaises qualifications, j'ai pu un peu sauver le week-end avec 20 points donc je suis content de ça et je suis impatient d'être à Jerez", a-t-il résumé sur le site officiel du MotoGP.