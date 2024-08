Martín poleman malgré un pouce "très douloureux" à cause d'une coupure

C'est avec une certaine inquiétude que Jorge Martín a abordé les qualifications au Grand Prix d'Autriche. Le leader du championnat s'est coupé au niveau du pouce gauche en sortant de sa douche vendredi soir, ce qui lui pose certaines difficultés... sans véritablement le ralentir, puisqu'il a signé la pole pour les deux courses du week-end.

"C'était une matinée difficile", a néanmoins assuré Martín dans le parc fermé. "En fait hier, j'ai eu cette coupure sur le doigt. Je pensais que ça irait mieux, mais c'était très douloureux ce matin. Ils m'ont fait des points et au moins je peux rouler. En roulant, ce n'est pas un gros problème, j'ai pu bien travailler dans la matinée, même si c'est un peu perturbant."

"Mais je suis confiant pour l'après-midi. On a beaucoup modifié la moto, on a fait ce record incroyable ici, je crois que c'est ma troisième pole position ici en MotoGP. C'est sûr que c'est une très bonne piste pour moi. Il faudra en profiter cet après-midi."

Gino Borsoi a donné des détails sur la façon dont Martín s'est blessé. "Malheureusement, hier soir sous la douche, il s'est coupé sur le pouce de la main gauche", a expliqué le patron de l'équipe Pramac au site officiel du MotoGP. "Après sa douche, il a touché le mur et il y avait une pièce en aluminium, ou quelque chose comme ça, et il s'est coupé. C'est de la malchance."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce n'est pas une grosse coupure mais c'est une grosse gêne", a précisé Borsoi. "Il se sent bien, il se sentait normalement hier. Le docteur [Ángel Charte, directeur médical du MotoGP] était dans le garage pour l'aider et éviter une aggravation du problème."

Bagnaia tient le rythme de Martín, Márquez distancé

Cette gêne n'a pas empêché Jorge Martín de battre le record de la piste, au terme d'un duel pour la pole avec Pecco Bagnaia. L'Italien a finalement été le seul à tenir son rythme, en échouant à 0"141 et en dominant le reste du plateau. Pouvait-il imaginer qu'un tel chrono ne soit pas suffisant pour la pole ?

"Sincèrement, non !", s'est amusé le pilote Ducati. "Hier, je me disais rouler en 1'28"1, 128"0, je me disais qu'on verrait peut-être un 1'27"9, mais ce que l'on a fait avec Jorge, c'est fantastique, c'est incroyable. J'ai vu qu'il avait fait un 1'27"7, mais j'étais très content de faire un 1'28"8, donc c'est une sensation fantastique. Je suis très heureux d'être l'un des deux sous les 1'28 et on verra cet après-midi."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez est resté à distance des deux leaders, échouant à plus d'une demi-seconde du poleman. Se sentant plus proche de Martín et Bagnaia que lors des courses précédentes, le pilote Gresni se réjouit néanmoins de cette troisième place, d'autant plus qu'il ne pensait pas pouvoir atteindre la première ligne à Spielberg.

"On est dans l'objectif", a souligné Márquez. "On a essayé de trouver une bonne base. Aujourd'hui, je voulais trouver cette constance et en EL2, j'ai pu le faire. Je ne m'attendais pas à être en première ligne, je songeais à la deuxième ligne mais dans le dernier tour, je me suis senti très bien et le chrono était là. Maintenant, je vais me détendre, respirer et dans deux ou trois heures, on aura la course sprint."