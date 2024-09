Martín poussé hors piste, l'attaque de Bastianini passe mal

On reverra longtemps les images du dépassement par lequel Enea Bastianini a arraché la victoire du GP d'Émilie-Romagne à Jorge Martín. L'Espagnol semblait en passe d'enfin s'imposer un dimanche, ce qu'il n'est plus parvenu à faire depuis neuf manches, et de se rattraper au passage de sa bévue d'il y a deux semaines en profitant cette fois de l'erreur de Pecco Bagnaia pour reprendre une bonne marge au championnat.

Mais comme il le craignait, Bastianini était bel et bien au rendez-vous pour cette course et s'est même montré particulièrement incisif jusqu'à l'arrivée. À tel point que leur duel s'est joué dans une manœuvre controversée, Bastianini passant son adversaire en forçant l'intérieur dans le virage 4, l'un des plus serrés du circuit de Misano. Martín a dû élargir et un contact entre eux l'a finalement poussé à passer hors de la piste pour éviter de tomber.

Le pilote Pramac n'a pas franchement apprécié de voir son rival forcer le passage de la sorte et il l'a fait comprendre par une réaction sans équivoque, allant jusqu'à envoyer un bras d'honneur qui traduisait on ne peut plus clairement sa vision des choses au moment de franchir la ligne d'arrivée. Finalement, Martín a vite calmé le jeu une fois revenu dans le parc fermé. Les deux hommes se sont salués et ont échangé comme si de rien n'était, ou presque, en marge de la cérémonie du podium.

"Je pense que sa manœuvre a peut-être été un peu excessive", a expliqué Jorge Martín dans les premiers mots qu'il a livrés, "parce qu'il m'a poussé hors piste, donc je n'ai pas pu répliquer. J'ai eu quelques gestes après parce que j'étais un peu chaud, mais bon… Je pense que j'étais le plus fort, que je méritais la victoire, mais ça va. Je retenterai la prochaine fois."

Jorge Martín était frustré sur la ligne d'arrivée Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense qu'il n'y avait pas assez de place pour faire cette manœuvre", a-t-il ajouté quelques minutes plus tard, au micro du site officiel du MotoGP. "Ça n'a pas beaucoup de sens de continuer à en parler parce que ça n'y changera rien. Je pense clairement que je mérite cette victoire. Si on me dépasse, qu'au moins on le fasse proprement et sans me toucher !"

"C'était limite mais c'était ma seule chance"

Enea Bastianini a quant à lui défendu son attaque et tenu à saluer son adversaire : "Ça a été une course incroyable. Jorge a été parfait pendant toute la course et c'était vraiment difficile d'essayer de le dépasser. J'ai tenté à trois tours de l'arrivée mais il a fermé la porte à la sortie du virage 6. Ensuite, dans le dernier tour, j'ai vu un peu d'espace dans le virage 4 et je suis entré. C'était un peu limite mais j'ai fini par refermer la trajectoire."

"Jorge a beaucoup poussé pendant toute la course. Il a super bien piloté, avec beaucoup de points forts", a ensuite ajouté l'Italien. "Quand on a une chance de gagner, il faut le faire. Oui, c'était un peu à la limite mais c'était ma seule chance. Sans ça, c'était impossible pour moi. Il était très bon sur le reste de la piste."

Interviewé à chaud par le site officiel du MotoGP, Gigi Dall'Igna a préféré exprimer sa fierté pour cette course à nouveau dominée par Ducati et qui marque la 100e victoire de la marque ainsi que le titre constructeurs d'ores et déjà empoché. Le directeur général de Ducati Corse n'a en revanche pas souhaité commenter cette manœuvre : "Il faut que je revoie mieux le dépassement d'Enea, je ne veux pas le commenter sans avoir de bonne compréhension de la situation."

Quoi qu'il en soit, aucun message de la direction de course n'a indiqué que ce contact était soumis à enquête et le résultat du Grand Prix semble donc être entériné tel quel, avec la deuxième victoire de la saison pour Enea Bastianini.