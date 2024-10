La pression grandit et Martín mise sur son mental

Jorge Martín n'avait pas tardé à faire son autocritique après avoir perdu le titre l'an dernier, en chutant lors de la dernière course de la saison. Très vite, celui qui faisait figure d'outsider face au champion sortant et pilote officiel Ducati, Pecco Bagnaia, avait entrepris de travailler sur son mental afin d'être mieux armé pour la prochaine opportunité qui se présenterait à lui.

Celle-ci est arrivée dès cette année, et l'Espagnol s'est tout de suite employé à se montrer plus régulier et à mieux digérer les victoires impossibles pour assurer de gros points en toute circonstance. Plus simple à dire qu'à faire, et quelques accrocs sont venus émailler son parcours, mais après avoir renoué avec la victoire de Grand Prix le week-end dernier, Martín se dit fier du chemin parcouru et se sent plus solide pour affronter les manches décisives qui approchent.

Car, au-delà de ses performances, indéniablement excellentes depuis l'an dernier, Martín sait qu'il doit trouver d'autres ressources encore pour espérer l'emporter, et c'est sur l'aspect mental qu'il mise après s'être vu fléchir sur ce point il y a un an. "L'année dernière, j'ai eu la même pression, mais je ne l'ai probablement pas gérée aussi bien", reconnaît-il à présent. "C'est quand les choses font mal que l'on prend des mesures pour changer, et c'est ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé l'année dernière m'a beaucoup aidé à me sentir aussi fort aujourd'hui. J'ai 21 points d'avance, ça veut dire que j'ai fait mieux qu'à l'époque."

L'année dernière, malgré le rapprochement qui s'était opéré après l'accident de Bagnaia à Barcelone, les derniers Grands Prix avaient été irréguliers pour Martín. Il avait notamment connu une chute très dommageable en Indonésie et cédé la victoire à son adversaire, puis il avait manqué le podium lors des trois derniers Grands Prix alors que Bagnaia montait crescendo en terminant troisième, deuxième puis vainqueur de ces épreuves.

Lui qui a déjà expliqué avoir fait appel à un psychologue du sport pour mieux gérer le stress et mieux dormir malgré la pression, il sait qu'il aborde à présent la phase du championnat où cela pourrait se révéler le plus utile, alors que la lutte pour le titre semble se diriger à nouveau vers un duel l'opposant à Bagnaia.

"Je pense être un pilote différent par rapport à la saison dernière. Je me sentais super fort et peut-être même plus rapide que cette saison mais disons que je suis peut-être plus complet", observe-t-il. Questionné sur ce qui a changé chez lui par rapport à l'an dernier à pareille époque, il ne fait pas de secrets : "Je dors beaucoup mieux aujourd'hui. La saison dernière, ça avait été très difficile à gérer pour moi. Peut-être pas ici, au Japon, mais plus en Thaïlande et en Malaisie, à Valence aussi. C'était très dur."

"Je pense m'être beaucoup amélioré sur l'aspect mental, j'ai beaucoup travaillé tout au long de la saison et je pense avoir incroyablement bien progressé. Maintenant je prends du plaisir. J'apprécie d'aller en piste et de rouler, alors que la saison dernière c'était l'inverse, c'était vraiment un cauchemar. Même si je gagnais, je ne prenais pas du tout de plaisir. Mais maintenant oui, alors je suis super content, et je suis fier d'être là."

Avec Ruben Carballo Rosa