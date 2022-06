Martín a "quelques dixièmes" à combler sur Bagnaia et Quartararo

Charger le lecteur audio

Pour la première fois depuis sa pole au à Austin il y a plus de deux mois, Jorge Martín s'est qualifié sur la première ligne de la grille de départ au GP des Pays-Bas. Le pilote Pramac était même leader en début de séance, avant de marquer le pas en raison d'une chute qui ne l'a néanmoins pas empêché d'être le premier poursuivant de Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo.

"J'étais bien placé dans le premier relais", a expliqué Martín. "J'étais derrière Bezzecchi, qui était derrière Jack [Miller], et Jack était derrière Fabio donc j'étais super, super rapide. J'ai senti que je pouvais faire un peu mieux dans le deuxième relais. Je roulais un peu plus vite au virage 4 mais je n'ai pas pu tourner. J'ai essayé mais j'avais trop d'angle et je suis tombé. Malgré tout, je suis remonté [sur la moto] et j'ai fait un 1'32 avec le guidon tordu, sans ailerons, donc je pense que je suis plutôt performant pour [la course]."

Au point de menacer Bagnaia et Quartararo ? Martín fera tout son possible mais affiche un certain scepticisme, les deux hommes qui le devancent ayant impressionné dans les relais longs : "En voyant le rythme de Pecco et Fabio en EL4, il manque encore quelques dixièmes mais je pense qu'on pourra jouer le podium. J'espère prendre un bon départ et être aussi proches d'eux que possible."

"Dans l'ensemble je suis plutôt confiant sur toute la piste", a-t-il précisé. "J'ai un petit déficit dans deux virages donc je dois progresser. Si on peut améliorer ces deux virages, on pourra être proche d'eux. En général je me sens un peu mieux en course qu'en EL4. J'espère faire ces petits progrès, qu'on pourra trouver quelque chose pendant le warm-up et être proche d'eux."

Jorge Martín

L'une des dernières interrogation repose sur le choix de pneus, les gommes se dégradant peu et offrant des performances relativement similaires. Jorge Martín profitera du warm-up pour finaliser son choix en vue d'une course où les pilotes devraient être en mesure d'attaquer du début à la fin sans s'inquiéter de l'état de leurs pneus.

"En termes de rythme de course, je me sens assez bon", a précisé l'Espagnol sur le site officiel du MotoGP. "Ça sera assez dur de choisir le pneu dur entre le dur et le tendre, les deux fonctionnent assez bien. On verra ce qui conviendra mieux à notre moto."

"Je préfère les courses où il faut un peu de gestion, comme ça on peut gérer un peu le physique", a-t-il reconnu. "Après Montmeló et le Sachsenring, qui étaient assez durs et où il faisait chaud, on est assez préparés."