Martín promet de retenir les "leçons" de Mandalika et Phillip Island

En grande forme depuis le GP de Saint-Marin, Jorge Martín a peu à peu grignoté son déficit sur Pecco Bagnaia, parvenant à convertir un retard de 66 points au soir du sprint de Barcelone en un avantage de sept unités après avoir remporté la course du samedi à Mandalika. Dans les jours qui ont suivi, le Madrilène a semblé tout aussi performant mais a payé cher plusieurs erreurs, pendant que son rival pour le titre engrangeait de gros points en se montrant plus sage.

Au GP d'Indonésie comme au GP d'Australie, Martín a creusé une grosse avance sur le reste du plateau avant de tout perdre, d'abord en raison d'une chute provoquée par une mauvaise trajectoire, ensuite avec un mauvais choix de pneu, sa gomme tendre lui ayant fait perdre du temps en fin d'épreuve à Phillip Island, au point de dégringoler de quatre positions dans le dernier tour.

Alors qu'il avait le potentiel pour marquer un total de 50 points, Martín n'en a pris que 11 avec cet abandon et cette cinquième place, pendant que Bagnaia, vainqueur en Indonésie et deuxième en Australie, en inscrivait 45, ce qui lui a redonné un avantage de 27 points dans la course au titre.

Martín a conscience que son incapacité à être au niveau nécessaire lui a fait perdre de gros points lors des deux dernières courses et après avoir prévenu qu'il ne ferait "plus aucun pari" cette saison, il affirme son désir de se donner les moyens de lutter avec Bagnaia.

"Quand on se bat pour un Championnat du monde, ce qui est une première pour moi en MotoGP, au final il faut piloter avec les mêmes armes que ses rivaux, surtout si on est plus forts qu'eux, comme sur cette piste", a expliqué Martín à DAZN. "Et en Indonésie, quand la piste est sale, ne pas passer hors trajectoire. Viser la trajectoire noire, noire, sans en sortir, c'est ce que j'ai appris !"

Interrogé par le site officiel du MotoGP, Martín s'est dit "un peu déçu" de son GP d'Australie mais a affiché sa détermination d'en tirer les leçons : "Je pense qu'on doit apprendre des erreurs. Que ce soit l'Indonésie ou l'Australie, j'étais super rapide mais on a fait des erreurs donc c'est sûr que ça ne m'arrivera plus."

Et alors qu'il a pendant plusieurs semaines cherché à s'éloigner de la pression du titre en estimant qu'il n'avait pas la responsabilité d'aller le chercher en raison de son statut de pilote satellite, il affiche désormais sa volonté de se relancer dans les quatre derniers rendez-vous de la saison.

"Au final, ce sont des leçons pour l'avenir. La route reste longue, je vais tout tenter. La Thaïlande est bonne pour moi, la Malaisie, le Qatar et Valence [aussi], les quatre sont très bien donc j'espère que je vais pouvoir le faire."

Avec Oriol Puigdemont