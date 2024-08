Martín appelle à revoir le règlement après sa pénalité en Autriche

Jorge Martín a dû respecter un long-lap lors de la course sprint à Spielberg, pour avoir perdu moins d'une seconde lorsqu'il est passé dans la zone de dégagement de la chicane en début d'épreuve. Le règlement est très clair à ce sujet mais l'article en question a plusieurs fois fait débat. Martín le relance en estimant qu'imposer de perdre autant de temps n'a pas de sens, et nuit à la compétition.

"C'est sûr qu'il faudrait revoir le règlement", a déclaré le pilote Pramac à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "La course aurait été plus fun et spectaculaire [sans cette règle]. Je pense que je me serais battu avec Pecco, j'attendais quelques tours pour respecter la règle sur la pression [de pneu]. Au final, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser simultanément. Quand j'étais sur le point d'attaquer, j'ai tiré tout droit, puis ils m'ont donné le long-lap. En ayant perdu du temps, je pense que ce n'est pas juste."

Martín a repris sa position dans le sillage de Bagnaia après son passage hors de la piste, et estime qu'il ne méritait pas une sanction supplémentaire, l'avantage pris involontairement ayant été gommé : "Si on a déjà perdu du temps, je ne sais pas pourquoi [la pénalité] est nécessaire. Ce n'est pas comme si j'avais tiré tout droit parce que je le voulais, j'ai tiré tout droit parce que j'étais à la limite dans une bagarre."

"Dans ces circonstances, peut-être que perdre du temps... Peut-être [qu'il faudrait] laisser la course suivre son cours et au moins profiter d'une bonne bagarre."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Autriche

Une sanction inévitable pour Bagnaia

Pecco Bagnaia n'approuve pas le règlement mais estime que Jorge Martín aurait dû anticiper la situation, la pénalité étant automatique dans une telle situation.

"J'ai vu qu'il était sorti large", a expliqué le vainqueur du sprint. "Je suis mal sorti du premier virage donc j'ai juste décidé de passer à l'extérieur. Je me suis dit 'Je vais freiner comme en qualifications, s'il veut freiner comme moi, il va sortir, c'est certain'. Il l'a fait et il est sorti large."

"Quand le tour s'est fini et que j'ai vu qu'il était 0"3 derrière, je me suis dit qu'il aurait une pénalité parce qu'il n'avait pas perdu une seconde. C'est sûr que quand on coupe une chicane, on perd déjà du temps, mais les règles sont les règles, et elles disent que quand on coupe, on doit perdre une seconde. Il ne l'a pas fait."

Martín pensait pourtant en avoir fait suffisamment pour échapper à une pénalité. "Je ne m'y attendais pas", a-t-il assuré face aux journalistes. "Le règlement est comme ça mais je me suis dit 'OK, j'ai perdu du temps, j'étais premier, maintenant je suis deuxième...' Je n'étais pas deuxième parce que je suis sorti large mais parce que je l'ai laissé passer. C'est juste parce que c'est dans le règlement. Mais je pense qu'ils doivent revoir cet article."

Valentino Rossi, observateur avisé en bord de piste ce week-end, pense que la meilleure solution au problème des limites de la piste est d'avoir des zones en herbe à la plupart des endroits, car elles agissent comme un moyen de dissuasion naturel contre les pilotes qui sortent de la piste.

"Martín a fait une erreur de freinage et est sorti de la piste, il devrait donc y avoir de l'herbe à cet endroit en théorie", a-t-il estimé au micro de Sky Sport, diffuseur du MotoGP en Italie. "Maintenant, il y a du béton sur les pentes, mais à mon avis, il est également juste que ceux qui commettent une erreur paient. Il est injuste qu'il coupe la chicane parce qu'il y a du béton et qu'il se rattache à celui qui le précède."

"Là, il aurait dû attendre un peu plus longtemps, laisser passer [Marc] Márquez et revenir dans la course. Quand il commet une erreur, il est à égalité avec Pecco, puis il revient à un dixième et demi [d'écart], mais je comprends qu'une seconde est difficile à calculer. C'est comme ça, mais quand vous sortez de la piste, c'est normal que vous payiez."

Fabio Quartararo est allé dans le sens de Jorge Martín, en jugeant plusieurs impératifs trop sévères en MotoGP. "C'est le règlement", a commenté le pilote Yamaha au sujet de la pénalité de Martín. "À Barcelone [en 2021], quand j'avais la combinaison ouverte, ils m'ont mis trois secondes de pénalité pour ça... C'est la règle depuis des années et des années. C'est injuste pour moi, mais c'est la règle."

Au GP de Catalogne, Enea Bastianini avait volontairement refusé de respecter une pénalité pour la même infraction que Martín, pas par opposition à la rédaction du règlement, mais parce qu'il estimait ne pas être responsable de son passage hors de la piste, consécutif à un duel avec Álex Márquez.

