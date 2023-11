Martín ne pouvait rien faire de plus pour intégrer l'équipe officielle Ducati

Pour sa troisième saison dans la catégorie MotoGP, Jorge Martín s'est retrouvé en lutte pour le titre et il a même réussi à faire durer le suspense jusqu'à la dernière course d'un championnat qui en a compté plus que jamais. Si cette performance est apparue comme une prouesse, c'est aussi que le pilote espagnol défend les couleurs d'une équipe satellite et que son succès au classement final aurait donc tout bonnement été un exploit historique.

Cette saison très réussie de l'Espagnol est intervenue après une campagne 2022 bien plus mitigée, durant laquelle il a vu s'échapper la possibilité d'une promotion dans l'équipe d'usine de Ducati. Avant de nommer le coéquipier de Pecco Bagnaia pour 2023, les responsables de Borgo Panigale avaient en effet décidé de le confronter à Enea Bastianini et c'est ce dernier, alors sur une moto plus ancienne, qui était sorti du lot et avait décroché le ticket d'or.

Cette année, l'inverse s'est produit puisque Martín s'est affirmé comme le meilleur adversaire de Bagnaia, prenant même momentanément les commandes du championnat à l'automne, tandis que Bastianini a connu une saison des plus éprouvantes. Blessé dès la première course de l'année, puis à nouveau à la fin de l'été, l'Italien a également eu beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle moto avant de trouver la clé pour réussir à décrocher une victoire inattendue en Malaisie.

Le contraste entre les deux courbes de résultats a néanmoins été saisissant, à tel point que Martín a touché du doigt la possibilité d'être promu in extremis, récompense qui aurait pu lui revenir s'il avait remporté le championnat. Alors que cette opportunité s'est finalement envolée avec sa chute en course, dimanche, le pilote espagnol a analysé sa situation avec franchise, jugeant que si Ducati ne l'avait pas jusqu'ici imaginé dans la combinaison officielle, ça n'est pas ce titre qui aurait dû changer les choses.

"Je suis content là où je suis", a affirmé le pilote Pramac Racing à une question de Motorsport.com, dimanche à Valence. "Je pense que même si j'avais gagné aujourd'hui, cela n'aurait pas de sens [de me faire passer dans le team officiel] parce que si on gagne, c'est qu'on est dans la meilleure équipe et nous sommes la meilleure équipe."

"Sincèrement, je pense que si je n'ai pas encore montré mon potentiel pour qu'ils me voient en rouge, je n'y serai jamais, parce que c'est assez compliqué de faire plus que ça. Si le fait d'être arrivé à la dernière course [en lice pour le titre] et d'avoir terminé deuxième, ne les a pas incités à m'y mettre, c'est qu'ils ne m'y mettront pas de toute façon."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Il n'y aura pas d'équipe Bagnaia-Martín en 2024.

Team manager de l'équipe officielle Ducati, Davide Tardozzi est revenu sur cette situation délicate dans une interview accordée à Motorsport.com, lundi, en soulignant la situation injuste dans laquelle s'est retrouvé Enea Bastianini, qui n'a pas véritablement été en mesure de faire ses preuves cette saison.

"Il est évident que Bastianini est arrivé dans l'équipe officielle grâce à ses résultats de 2022, donc compte tenu de ce qui s'est passé, nous pensons qu'il n'est pas juste d'échanger Bastianini et Martín", a déclaré le responsable italien. "Certes, aujourd'hui, l'équipe la plus forte serait pour nous Martín-Bagnaia, mais pourquoi devrions-nous revenir sur notre décision qui est que Bastianini méritait d'être dans l'équipe d'usine, parce qu'un accident stupide à la première course a foutu en l'air sa saison ? Donc nous pensons qu'il est juste de lui donner une autre opportunité."

"Le fait est que Martín mérite assurément une moto d'usine et il l'a, et nous avons prouvé qu'il était possible de gagner le titre dans une équipe satellite parce qu'au final il en a été très, très proche", a ajouté Davide Tardozzi, insistant sur l'égalité des chances qui existe entre les pilotes de l'équipe officielle et ceux de Pramac Racing, qui disposent d'une moto de la même année et reçoivent des évolutions au même moment. "Martín a exactement ce que nous avons et exactement au même moment. Nous n'apportons jamais de nouvelles pièces sans avoir la possibilité de fournir les mêmes pièces à Pramac."