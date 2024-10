Martín a été "soulagé" que Márquez ne reste pas à son contact

Jorge Martín a vécu le samedi idéal à Phillip Island. Dominateur en qualifications, le pilote Pramac a aussi fait cavalier seul lors du sprint, en conservant la tête au départ et en creusant irrémédiablement l'écart, pour repousser ses rivaux à trois secondes, avant d'assurer et de passer la ligne d'arrivée avec 1"5 d'avance sur Marc Márquez.

Ce dernier était probablement le seul capable de rivaliser avec Martín mais il a perdu du temps au départ, ce que le leader du championnat a vécu comme un très bon signe. Selon lui, son compatriote aurait pu compliquer sa course et il pense qu'il sera un redoutable adversaire dimanche... même s'il est certain d'avoir encore une marge de progression dans ses réglages.

Ce samedi, le principal adversaire de Jorge Martín était finalement lui-même puisque sans duel sur lequel se concentrer, il a reconnu avoir eu du mal à rester dans sa bulle à certains moments.

C'était une course parfaite !

C'est sûr que c'était une très bonne course, pas parfaite parce que la perfection n'existe pas. Il y a des choses que je veux améliorer pour demain, au niveau de l'équilibre de la moto. Mais dans l'ensemble, j'ai pris un départ incroyable, parfait. J'ai pu lentement creuser l'écart et contrôler jusqu'à la fin. J'étais un peu seul. C'était difficile de rester concentré mais je suis vraiment content d'avoir gagné aujourd'hui.

Es-tu prêt pour la course de demain après une seule séance sur le sec ?

Ce sera difficile, c'est certain. On n'a pas testé le medium, juste le tendre. Aujourd'hui, il a commencé à se dégrader en milieu de course donc ce sera difficile à comprendre. Ducati a de très bons ingénieurs qui peuvent nous aider mais au niveau du pilotage, je me sens préparé pour la course. Je sens que mon rythme était bon, très rapide, donc on verra si on pourra progresser demain.

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tu n'a pas fait le moindre tour avec le medium ?

Non, je n'ai pas eu le temps. Je suis tombé hier donc c'était un peu difficile. Aujourd'hui, Bezzecchi l'avait mais il n'était pas très rapide. Il faut comprendre si ce pneu est le bon choix ou pas.

As-tu appris des choses sur la moto ?

Je peux beaucoup travailler sur l'électronique. Je pense qu'on a une marge de manœuvre sur ça. Vu que je roulais seul, au niveau des réglages c'était facile de comprendre ce dont j'avais besoin pour être plus rapide. Je pense savoir quelle direction prendre dans les réglages et dans l'électronique pour demain.

Est-ce qu'enchaîner les meilleurs tours était la meilleure méthode pour rester concentré ?

J'ai pas mal attaqué dans les deux premiers tours mais après, je ne sais pas s'il y avait moins de vent, mais je progressais tout le temps sans attaquer. Donc pour moi, rouler en 1'27"9 ou 1'27"8 n'était pas excessif. C'est sûr que si quelqu'un comme Marc était revenu, j'avais moyen d'attaquer plus. Dès que j'ai essayé de contrôler, j'ai un peu perdu ma concentration. Il faut trouver l'équilibre. Si tu attaques trop, tu risques de tomber mais si tu es très lent, tu peux tomber parce que tu perds la concentration... C'est important d'avoir un bon rythme. C'est pour ça que je creusais l'écart parce que j'essayais de rester à un rythme constant.

Marc Márquez est-il ton principal rival pour demain ?

Oui Marc, c'est certain. Je le savais déjà avant la course. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai vu Bezzecchi derrière au début. C'était un soulagement parce que je savais que si Marc avait été derrière, ça aurait été une autre histoire parce qu'il arrivait à rouler au même rythme que moi. On verra demain. S'il est fort et qu'il peut prendre la tête, ça pourra peut-être être bien pour moi parce que je pourrai le suivre et essayer de faire quelque chose à la fin. Je ne sais pas, on verra ce qu'il se passera.

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et pour le championnat, ce n'est pas celui sur qui tu dois te concentrer...

Exactement. Au final, l'important est d'être rapide, d'essayer de faire de mon mieux et de pouvoir gagner ou tout le temps devant.

Pourquoi es-tu si performant sur ce circuit ?

Je ne sais pas. Bien, je sais mais je ne vous le dirais pas ! [rires] Ici, je pense que mon style est bon. Disons que c'est plus un style de Moto3, avec beaucoup de vitesse en courbe, des changements de direction très rapides donc je prends beaucoup de plaisir, c'est tout.