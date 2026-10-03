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Grosse surchauffe du pneu arrière pour Martín : "C'est inquiétant pour demain"

Jorge Martín a été en grande difficulté à la fin du sprint à Motegi, en raison d'un pneu arrière endommagé par une importante surchauffe.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Un samedi qui se déroulait très bien a failli tourner à la catastrophe pour Jorge Martín au GP du Japon. Tout a commencé avec une pole position et un record de la piste pour le champion du monde 2024, avant un sprint plutôt satisfaisant. Marc Márquez l'a doublé au départ et il n'a pas pu rester directement dans sa roue, mais il restait un solide deuxième.

"Je suis très content", a souligné Martín. "Je pense qu'on a fait des progrès incroyables depuis hier. C'est incroyable. J'étais très content de battre le record et j'étais prêt pour la course. Je pense que mon rythme était très bon, similaire à celui de Marc. Je pense qu'on est à un niveau très équivalent en termes de rythme."

Mais Martín a été en proie à une surchauffe de son pneu arrière et à un phénomène de blistering, des cloques étant apparues sur la surface de la gomme, causant de sérieux dégâts. Il a perdu le contact avec Márquez et a vu Enea Bastianini et Diogo Moreira fondre sur lui en fin de course. Il a pu leur résister, mais a mis une roue hors de la piste dans le dernier tour, ce qui lui a valu une pénalité d'une place. Il a ainsi été classé au troisième rang.

"Après cinq ou six tours, j'ai commencé à avoir des soucis avec mon pneu arrière", a expliqué Martín. "Ça a commencé avec le côté gauche, j'ai essayé de gérer un peu, puis dans les quatre derniers tours, c'était au milieu. Je ne pouvais rien faire. Je ne faisais que patiner jusqu'au sixième rapport. C'est dommage, mais je suis content d'avoir pu voir l'arrivée. C'était vraiment dur de rouler dans ces conditions."

 

"C'est aussi dommage d'avoir touché le vert dans le dernier tour parce que j'ai perdu une position, mais je pense que le potentiel et le rythme sont vraiment bons."

Pecco Bagnaia a rencontré un souci similaire et a même abandonné dans le dernier tour, avec un pneu qui semblait s'ouvrir dans la partie centrale. "Je pense que pour moi, c'était encore plus gros que pour Pecco", a commenté Martín. "J'ai pu voir l'arrivée. Maintenant, on va de l'avant avec un podium, donc je suis content."

Le pneu arrière de Jorge Martín a connu une grosse surchauffe pendant le sprint.

Le pneu arrière de Jorge Martín a connu une grosse surchauffe pendant le sprint.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martín n'avait eu "aucun signe de ce problème" plus tôt durant le week-end, et il veut déterminer si cela vient du pneu tendre ou de ses réglages : "C'est sûr que c'est inquiétant pour demain. Il faudra essayer quelque chose pour le warm-up. On dirait que le tendre n'est pas une option."

Avant ce souci, utiliser le pneu tendre était "peut-être" envisageable aux yeux de Martín : "En termes de dégradation, ce n'est pas important. Mais c'est sûr qu'un problème de surchauffe au centre, c'est un gros souci."

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