Martín a eu chaud et termine une "mauvaise journée" avec le sourire

Jorge Martín s'en sort bien, ce samedi, alors qu'une chute en qualifications a fait dérailler sa journée. En lice pour la pole position, l'Espagnol a dû se contenter de la septième place sur la grille de départ, son plus mauvais positionnement depuis le GP d'Autriche de l'été dernier. Un mauvais départ a enfoncé le clou et il a dès lors dû serrer les dents, contraint de composer avec un pneu arrière qui n'avait pas tellement apprécié cette entame.

Seulement, au terme de cette journée complexe, le leader du championnat conserve une avance pratiquement inchangée et voit l'un de ses principaux rivaux, Pecco Bagnaia, marquer le pas un peu plus encore. Dans une course sprint qui a vu trois de ses leaders partir à la faute, cette quatrième place pourrait bien être l'une des pierres de l'édifice qu'est en train de bâtir un pilote décidément solidement ancré dans la lutte pour le titre.

La course a-t-elle été bonne ou difficile ?

Difficile, très difficile ! Ça a été une très mauvaise journée. Du moins, mes sensations d'une manière générale ont été très mauvaises. Je suis très mal parti, puis j'ai essayé de me rattraper dans les premiers virages et je pense que ça a été un désastre parce que j'ai trop fait chauffer mon pneu arrière et je n'ai plus récupéré cela. Par la suite, j'ai essayé de faire plutôt mes temps avec l'avant, d'entrer vite dans les virages et de tourner, mais c'était encore pire.

Donc mes sensations étaient très mauvaises, mais même dans une mauvaise journée j'ai obtenu la quatrième place, alors ça n'est pas mal. Ça n'est peut-être pas ma position réelle parce qu'il y a eu des chutes, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'ils ont poussé trop fort. C'est le maximum que je pouvais obtenir aujourd'hui. Demain, ce sera une meilleure journée.

Jorge Martín reste solide leader du championnat. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Malgré tout, tu allonges ton avance au championnat sur Bagnaia : c'était important ?

Ça n'est pas mon objectif à l'heure actuelle. Mon objectif est de monter sur le podium et aujourd'hui ça n'a pas été le cas, alors je n'ai pas atteint mon objectif. J'espère y arriver demain. Je pense qu'on a un bon potentiel, à la fois pour le podium et pour la victoire. Aujourd'hui, j'ai même devancé Aleix [Espargaró] alors je pense que je peux y arriver. Par contre, j'ai beaucoup de mal à suivre d'autres pilotes. Je ne sais pas pourquoi les autres arrivent à le faire et à être rapide derrière quelqu'un, alors que moi, quand je me retrouve coincé derrière quelqu'un j'ai beaucoup de mal. Il faut qu'on comprenne pourquoi et qu'on essaye de progresser.

Tu t'attendais à avoir autant de mal sur cette piste ?

Je n'ai pas de mal sur cette piste, j'ai juste eu du mal pendant le sprint. Ce matin, j'ai fait un tour en 1'39"5 avec des pneus très usés, alors je me sens confiant de pouvoir faire mieux demain avec le pneu medium. Aujourd'hui, j'ai juste eu du mal en course parce que je suis très mal parti. Je pense que demain, ce sera une meilleure journée, c'est certain.

Je préfère me sentir mal et faire quatrième, que me sentir super bien et tomber.

Les chutes de Pecco Bagnaia, Brad Binder et Raúl Fernández alors qu'ils étaient en tête te poussent-elles à la prudence ?

Je préfère me sentir mal et faire quatrième, que me sentir super bien et tomber. Alors je pense que j'ai fait la meilleure chose que je pouvais faire, à savoir terminer. J'ai vu les chutes et mes sensations étaient très mauvaises à ce moment-là alors je me suis dit que je n'étais peut-être pas le seul ! J'avais peut-être un petit peu de marge parce que j'avais la sensation que je perdais l'avant à chaque virage. Demain, j'espère me sentir un peu mieux. La pression était bien, alors c'était plus une question de température. Je vais donc essayer de prendre un meilleur départ parce qu'à un moment donné, j'étais 11e et ça n'est pas la position dans laquelle il faut qu'on soit demain.

Que s'est-il passé en qualifications ?

J'ai été trop optimiste. J'avais déjà un dixième d'amélioration dans le premier virage par rapport à mon [meilleur] chrono, puis dans le deuxième virage j'ai pris plus d'angle, plus de vitesse et plus d'accélération, alors ça faisait une sacrée combinaison ! [rires] Je suppose que si j'avais réussi à passer ce virage, la pole position aurait été pour moi, à 100% ! Quand j'ai regardé, j'ai compris que c'était trop, mais bon, en MotoGP, aujourd'hui, il faut essayer. Il faut prendre des risques et aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais je retenterai la prochaine fois.