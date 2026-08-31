Jorge Martín voit le verre à moitié plein après "un très mauvais week-end"

La prestation de Jorge Martín au GP d'Aragón ne restera pas dans les annales, le pilote s'étant retrouvé discrètement bloqué à la cinquième place, tant en qualifications qu'à l'arrivée des deux courses du week-end.

En proie à une usure marquée de son pneu avant, l'Espagnol avait très vite réalisé que ce rendez-vous serait un mauvais moment à passer pour lui, en attendant des pistes plus favorables. Les points empochés, bien que modestes au regard de ses capacités, suffisent donc à faire pencher la balance du côté positif de son point de vue.

Son discours n'a d'ailleurs pas varié d'un iota entre samedi et dimanche, comme s'il voulait évacuer au plus vite l'étape routinière du bilan à dresser face à la presse à l'arrivée de chaque course.

"J'ai fait le maximum et je pense qu'on a marqué le maximum de points possibles aujourd'hui et hier, alors je suis content qu'on ait réussi cela. Il vaut mieux faire cinquième plutôt que tomber donc je pense avoir agi assez intelligemment", a ainsi Jorge Martín déclaré au micro du site officiel du MotoGP.

Face aux médias présents au MotorLand dimanche après-midi, dont Motorsport.com, il a ajouté : "Ça a été difficile, mais pas différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé d'être optimiste, et peut-être qu'en prenant un bon départ, j'aurais pu faire quelque chose de plus, mais je n'y suis pas arrivé. Le maximum possible, c'était la cinquième place, et je suis content d'avoir obtenu ce maximum. Je veux vraiment aller de l'avant et me concentrer sur Misano."

Jorge Martín estime qu'il aurait tout au plus pu terminer un cran plus haut s'il avait réussi à prendre l'avantage sur Álex Márquez au départ, mais il sait aussi qu'il avait de réelles limites en comparaison des trois hommes de tête. Il trouve donc des éléments de satisfaction proportionnels au potentiel qu'il a affiché sur ce circuit.

"Mes sensations étaient clairement meilleures après Silverstone, alors je m'attendais à me battre pour le podium, mais dès vendredi j'ai vu que je n'y arriverais pas et j'ai su que même le top 5 s'annonçait difficile, alors je suis content d'avoir au moins pu me rapprocher du podium par rapport à hier", a-t-il souligné avec satisfaction, malgré des indicateurs généraux en réalité très stables entre les deux formats de course.

"Chaque jour, je me suis un peu plus rapproché du rythme. La moitié et la fin de la course ont été les meilleurs moments, j'ai commencé à rouler un peu plus vite. Mais je ne pouvais malgré tout pas espérer mieux. On a obtenu le maximum", a insisté le leader du championnat, souhaitant retenir le gain malgré tout réalisé : "Dans un très mauvais week-end, sans doute presque le pire de la saison en termes de vitesse, j'ai réussi à marquer des points."

Un revers ponctuel qui n'entache pas son optimisme

Tout au long du week-end, le problème de Jorge Martín est en tout cas resté le même, lié à un manque d'adhérence et des glissades permanentes qui l'ont empêché de prendre autant de vitesse qu'il l'aurait voulu pour se montrer menaçant.

"Les sensations sont là, ça n'est pas comme à Brno ou au Sachsenring où je n'avais pas de sensations. Je sens ce qui se passe, mais disons que je ne sens pas la performance. Je glisse partout et je n'arrive pas à construire la vitesse, voilà le souci", a-t-il expliqué.

Sans remettre en question les progrès réalisés plus tôt ce mois-ci grâce à un changement de réglages à Silverstone, le pilote Aprilia ne peut que constater qu'il a reculé en termes de performances par rapport à ce Grand Prix. Il l'accepte cependant comme une étape parmi d'autres dans les aléas d'un championnat.

"Les bonnes courses sont très bonnes et les mauvaises le sont moins, mais ça n'est pas non plus un désastre. Il faut être optimiste, réaliste, et je pense qu'on a fait du très bon travail en renforçant la confiance avec la moto dans ce qui a été un week-end compliqué."

Aragón, juste un mauvais moment à passer pour Jorge Martín ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogé par le site officiel du MotoGP pour savoir si son absence sur cette course l'an dernier avait pu peser sur son week-end, Martín a balayé cette hypothèse : "Ça n'est pas une excuse parce qu'il y a des courses que je n'ai pas faites l'année dernière et sur lesquelles j'ai malgré tout été rapide. J'ai juste eu du mal."

"On a essayé de faire en sorte que tout reste simple, de ne pas trop toucher à la moto, mais aujourd'hui j'aurais finalement eu besoin d'aide. L'équipe a fait du super boulot, mais même Marco [Bezzecchi], qui était presque favori, je pense, a eu du mal pendant la course."

"Je pense que ça fait partie du championnat, on est plus ou moins bons selon les courses. Ce qui compte, c'est d'apprendre, de continuer à prendre de la vitesse et de la confiance, et d'aller vers la manche suivante avec optimisme."

Et Jorge Martin ne manque effectivement pas d'optimisme pour la suite, certain que ce recul n'était que circonstanciel. "Je pense que c'est plus cette piste en particulier qui m'a mis en difficulté", a-t-il relativisé avant de quitter Aragón. "Je suis content de réussir à sentir la moto, c'est très important. Donc quand il y a du grip et quand on ira sur des pistes qui en offrent, comme Misano ou l'Autriche, ça ne sera pas un problème, je pense que ça pourra être bien."

Avec Rubén Carballo Rosa