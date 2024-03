Course - Martín s'impose, Márquez et Bagnaia s'accrochent !

Quatre, cinq voire six pilotes étaient cités parmi les favoris pour cette course dominicale, le clou du GP du Portugal qui, samedi, a vu Maverick Viñales remporter l'épreuve sprint. Sur une longueur double aujourd'hui, le challenge était différent, intégrant une dose de gestion des pneus, l'utilisation d'une monte plus dure que celle qui avait été privilégiée hier, mais identique entre tous les pilotes, ainsi qu'un ciel menaçant dont on craignait qu'il puisse réserver une surprise de dernière minute.

Côté météo, il n'en a rien été, et le vent a même faibli par rapport aux derniers jours. En piste, les grands noms ont bel et bien animé les premiers rangs dans une épreuve qui a chaviré dans les derniers instants. C'est Jorge Martín qui a réussi le coup de maître pour aller chercher sa première victoire de Grand Prix depuis la Thaïlande, l'an dernier, et pour lui cela s'est joué au départ.

Qualifié en pole position, Enea Bastianini a cette fois réussi son envol, mais Martín l'a passé en entrant dans le premier virage, un dépassement qui serait donc décisif pour la suite. D'abord troisième, Pecco Bagnaia a vite été passé par Viñales. Juste derrière eux, Marc Márquez a poussé fort dans le premier tour, si bien qu'il s'est défait de Brad Binder et est allé chatouiller Bagnaia, qui a finalement eu l'avantage. Quant à Viñales, il avait poursuivi son effort pour rapidement déloger Bastianini de la deuxième place et le trio de tête était désormais installé pour un long moment.

Suivaient trois KTM, avec Pedro Acosta à la lutte contre les deux pilotes officiels pour ce qui était alors la sixième place. Mais, à l'entrée dans le cinquième tour, Jack Miller a perdu deux places d'un coup, passé par son coéquipier et par le rookie espagnol. Puis Acosta a gagné une place de plus deux boucles plus tard, et à la fin du septième tour, alors qu'il venait de signer le meilleur temps provisoire de la course, il a cette fois avalé Marc Márquez pour faire son entrée dans le top 5. Spectaculaire !

Sa prochaine cible ? Le double Champion du monde en titre ! Pecco Bagnaia s'était en effet fait semer par les trois hommes de tête, qui formaient un petit groupe assez serré, et Acosta n'avait eu aucun mal à recoller à l'Italien. À l'entrée dans le 12e tour, le pilote Tech3 a lancé une attaque, toujours dans le premier virage, cependant la résistance de Bagnaia a eu raison de son ambition… pour le moment.

Le champion en titre a réagi puisqu'au 14e tour, car il est tout à coup entré dans la fenêtre des 1'38, déjà visitée plusieurs fois par les plus rapides. Il avait alors un retard de 1"3 sur les hommes du podium et on aurait pu penser que c'était le début de sa remontée, mais il n'en a rien été.

La course était désormais entrée dans sa seconde moitié et les trois premiers, toujours dans un ordre inchangé, se sont installés dans ce rythme en 1'38 alors que Bagnaia a reculé. Son retard est rapidement passé à plus de deux secondes, et Acosta n'avait toujours pas quitté sa roue arrière ! Dans le 21e des 25 tours de la course, l'Espagnol a lancé une nouvelle attaque, cette fois dans le virage 3 et avec réussite !

Márquez et Bagnaia s'accrochent !

Tandis qu'Acosta filait vers la quatrième place, Bagnaia avait d'autres chats à fouetter, avec le retour en force de Márquez, prêt également à profiter de sa faiblesse. La lutte s'annonçait belle, pourtant elle s'est terminée en queue de poisson lorsque Bagnaia, tentant de répliquer à un autre dépassement de Márquez qui avait élargi, a heurté l'Espagnol par l'intérieur, entraînant leur chute conjointe. L'incident, survenu dans le virage 5, a été placé sous investigation des commissaires, qui ont annoncé qu'ils rendraient leur verdict après la course.

VIDÉO - L'accrochage entre Márquez et Bagnaia à Portimão

L'accrochage entre Bagnaia et Márquez a promu Binder dans le top 5. Mais ça n'était pas fini… À l'entrée dans le dernier tour, Maverick Viñales a de toute évidence été pris d'un problème (possiblement un souci de boîte de vitesses après les premiers éléments transmis par son équipe), permettant à Enea Bastianini de soudain s'emparer de la deuxième place. Et en passant hors piste dans le virage 1, le pilote Aprilia a fini par tomber ! Brillant jusqu'ici, l'Espagnol a perdu très gros si près du but !

Derrière un Jorge Martín absolument inarrêtable jusqu'à la ligne d'arrivée et un Enea Bastianini propulsé à la deuxième place mais qui avait de bout en bout montré sa vitesse, c'est donc le premier podium de Pedro Acosta ! Brad Binder et Jack Miller complètent le top 5, tous deux à plus de cinq secondes du vainqueur.

Les Français dans les points

Parti de la neuvième place sur la grille, Fabio Quartararo s'est immédiatement installé en tête du peloton, à une distance nette des huit premiers. Le Français a mené son groupe jusqu'à six tours de l'arrivée, lorsqu'il a été dépassé par Miguel Oliveira.

Alors plus lent que les pilotes qui le poursuivaient, Quartararo s'est également fait dépasser par Marco Bezzecchi. Lorsqu'Oliveira a soudain perdu deux places, le pilote VR46 s'est maintenu à l'avant de ce petit groupe, et cela allait finalement se transformer en sixième place sous le drapeau à damier compte tenu des incidents de la fin de course. Quartararo obtient donc la septième position.

Dans le clan Honda, cette course s'est révélée aussi difficile que l'avait été le reste du week-end. Les quatre motos se sont battues parmi les dernières places et c'est au 12e rang que Joan Mir a terminé premier de ce groupe. Johann Zarco a quant à lui rallié l'arrivée 15e.

À noter que Franco Morbidelli, Álex Márquez et Raúl Fernández sont tombés dans les quatre premiers tours.

Jorge Martín repart donc de Portimão en nouveau leader du championnat. Prochain rendez-vous dans trois semaines, à Austin !

GP du Portugal MotoGP