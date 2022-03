Martín vise "trois ou quatre victoires" cette année

Charger le lecteur audio

Après une première saison en MotoGP qui lui apporté quatre pole positions, trois podiums, sa toute première victoire ainsi que le titre de rookie de l'année, Jorge Martín voit naturellement plus haut pour 2022. Il a par ailleurs réalisé une bonne pré-saison au guidon de la Ducati officielle, et particulièrement en Malaisie, où il a conclu le test en troisième position, alors qu'il n’y avait jamais roulé en catégorie reine, le Grand Prix ayant été annulé l'an dernier en raison du COVID-19.

Avec ce joli palmarès et une vitesse démontrée cet hiver, difficile de ne pas imaginer l'Espagnol aux avant-postes dès ce week-end. "Je suis plus rapide et j'ai plus d'expérience. Je peux être plus régulier sur mon rythme donc mon objectif est de me battre pour le podium à chaque course", a-t-il déclaré. "Je me sens fort et nous pouvons faire une très bonne saison."

Même si la pré-saison a été courte avec peu de jours d'essais accordés aux équipes pour se préparer, il fait toutefois confiance à son ressenti et à l'adaptation dont il a fait preuve l’an dernier en finissant toujours dans les points lorsqu'il a passé la ligne d'arrivée. "C'était ma première fois et j'ai toujours été rapide", a-t-il rappelé. "Ça va être difficile, nous avons eu peu de temps mais c'est clair que l'an dernier nous étions déjà presque toujours là, dans toutes les courses que j'ai terminées nous nous sommes battus pour le podium ou pas loin, et lorsque ça n'a pas été le cas, c'est simplement que nous avons eu un problème. Le niveau est très élevé, il y a cinq ou six pilotes qui peuvent se battre pour les trois premières places à chaque course, mais il faut être là."

À la veille du premier Grand Prix de l’année, le pilote Pramac attend néanmoins de voir quelles seront ses sensations une fois entré en piste : "Il ne faut s'attendre à rien car en MotoGP, tout peut changer d'un jour à l'autre. Je vais surtout essayer de commencer de la bonne façon. Nous avons une bonne base, j'espère qu'elle fonctionnera sur ce tracé."

En 2021, les choses avaient justement très bien fonctionné pour lui puisqu'il était entré dans les points lors de la première course au Qatar et était monté sur son premier podium au terme de la seconde, créant ainsi la surprise. Cette année, évidemment, l'objectif s'élève quelque peu, même si dans le cas de ce premier Grand Prix, Martín préfère rester prudent. "C'est un peu tôt pour le dire mais je pense que je peux me battre pour la victoire, et surtout pour le podium", a-t-il confié à Motorsport.com. "Si je suis à l'aise, l'objectif sera de se battre pour la victoire et d'essayer de faire un bon chrono."

Sur l'ensemble de la saison, en revanche, il affiche la volonté d'augmenter son compteur de victoires grâce à des tracés qui lui ont bien réussi l’an passé : "Je pense que je peux viser un top 4 ou 5 à la fin de la saison et si j'y arrive, ça sera un très bon résultat. Je n'y ai pas vraiment pensé mais je crois que mon objectif doit être trois ou quatre victoires. Ça serait l'idéal après avoir décroché le titre rookie. Je pense qu'il y a trois ou quatre circuits où je peux le faire." Pour autant, il affirme ne pas se considérer "comme un candidat au titre cette année", laissant ce statut aux pilotes plus expérimentés.

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova

