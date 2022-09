Martín et Zarco dans le rythme mais inquiets pour les pneus

Charger le lecteur audio

Jorge Martín a beau avoir signé le meilleur temps de la journée au MotorLand Aragón, il ne déborde pas de confiance. Le Madrilène est en manque de sensations avec les pneus, à l'avant comme à l'arrière, et s'attend à une course particulièrement difficile pour gérer la dégradation de la gomme arrière.

"Ce n'est que le vendredi mais c'est sûr que c'est mieux d'être premier que 15e !" a commenté Martín. "Aujourd'hui, les sensations n'étaient pas excellentes. En termes de rythme, je ne suis pas loin, à un ou deux dixièmes [du rythme de] de la victoire mais je dois améliorer les sensations sur l'avant et sur l'arrière. Je ne suis pas vraiment confiant et j'espère faire de petits progrès demain."

"Je pense que ça sera vraiment une course de gestion parce que la dégradation est incroyable", a-t-il ajouté. "C'est un peu comme à Montmeló, on a de l'adhérence pendant deux ou trois tours. Je pense que le pilote qui gérera le mieux l'arrière gagnera."

Les mêmes difficultés pour Zarco

Sur la seconde machine du team Pramac, Johann Zarco a également été dans le coup en prenant la troisième place, à moins d'un dixième de son coéquipier. Mais le Français a lui aussi éprouvé des difficultés avec les pneus et a dû se cracher dans les mains pour faire un bon chrono, n'ayant pas trouvé l'aisance dont il a besoin pour être en confiance sur sa Ducati.

"Il y a une grosse différence avec Misano, surtout ce pneu arrière qui n'a pas de constance", a noté Zarco. "Il y a quelques performances pendant trois tours et après il perd en performance. Ça va vite se mettre en route, j'ai pu le faire ce matin [et] ça m'a assuré une position correcte."

"Après, j'ai cherché à avoir du rythme et ce n'est pas simple. Les autres ne sont pas non plus 'faciles'. J'essaie de bosser pour trouver ce rythme 'facile' comme je l'aimerais, pour avoir du plaisir en course et être prêt à me battre avec les autres. Cet après-midi, il y a eu du mieux. Ensuite, on a fait deux tours assez corrects, en 1'47"8 et 1'47"5, ce qui a permis d'assurer quelque chose. Mais j'espère que demain, avec calme, je franchirai une autre étape."

Le circuit visité ce week-end a la réputation d'offrir peu d'adhérence et Zarco a senti plusieurs fois un manque de soutien à l'arrière, ce qui a l'a limité dans ses performances : "C'est plus l'arrière le problème sur cette piste parce que l'avant, je trouve ça gérable. On arrive à utiliser le pneu dur, c'est signe que ça tient bien, mais à peine tu mets du poids sur l'arrière, la moto décroche."

"On a l'électronique pour tenir ça mais le problème, c'est qu'on n'avance plus. C'est la difficulté. Si tu ne veux pas décrocher, il faut passer dans le virage doucement, mais [dans ce cas] tu n'es plus un pilote MotoGP ! [rires]."