MotoGP GP du Qatar

Rivola : Aprilia n'a pas perdu le championnat, c'est Márquez qui l'a gagné

Massimo Rivola estime que parfois, même "quatre Aprilia ne suffisent pas pour battre" Márquez, alors que le championnat approche de son dénouement.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 12 nov. 2026, 07:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le directeur général d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, insiste sur le fait que son équipe n'a pas perdu le titre MotoGP 2026, mais que Marc Márquez l'a remporté grâce à ses performances exceptionnelles au guidon de la Ducati.

Márquez est sur le point de décrocher son 10e titre mondial, le huitième dans la catégorie MotoGP. Il a eu une première balle de match au Qatar, même s'il savait que ses chances de conclure le championnat étaient minces le week-end dernier.

L'Espagnol a remporté la course sprint du samedi à Losail et, dimanche, malgré une approche prudente dès le départ, il a décroché une précieuse deuxième place. Il pourrait désormais être sacré dès la semaine prochaine à Portimão en remportant la course sprint.

Le pilote Ducati doit simplement marquer deux points de plus que Jorge Martín, tandis qu'une arrivée dans le top 9 lui permettrait d'écarter définitivement la menace de Marco Bezzecchi, qui accuse 74 points de retard, soit exactement le nombre de points encore en jeu.

Compte tenu du déroulement de la saison et des dynamiques observées lors des 20 Grands Prix disputés jusqu'ici, un débat a émergé ces dernières semaines parmi les fans et dans le paddock : Márquez a-t-il remporté le titre (dont la confirmation officielle reste à venir), ou Aprilia l'a-t-elle perdu ?

À l'issue du Grand Prix du Qatar, le directeur général d'Aprilia, Massimo Rivola, a été interrogé sur la responsabilité de chacun dans l'issue de cette saison. Dans un entretien accordé à Sky Sport, l'Italien a salué les performances de Márquez, tout en regrettant que son équipe, malgré sa meilleure saison dans la catégorie reine, ne soit pas parvenue à décrocher le titre pilotes.

Interrogé pour savoir si Márquez avait gagné le titre ou si Aprilia l'avait perdu, Rivola a répondu : "C'est Marc Márquez qui l'a gagné. Honnêtement, il a fait la différence. Il l'a encore démontré lors de la course de dimanche : il suffit de regarder l'écart entre lui et les autres Ducati."

"La manière dont il a géré ses week-ends de course, dont il a engrangé 37 points chaque fois que l'occasion s'est présentée, et dont il a abordé les circuits les plus difficiles... Je lui tire mon chapeau. J'admire son palmarès, son expérience et même sa manière de gérer la presse. Rien n'arrive par hasard : Marc est vraiment un grand champion."

Massimo Rivola (Aprilia) et Luigi Dall'Igna (Ducati)

Photo de: MotoGP

Aprilia avait quitté le Grand Prix d'Italie, en mai, avec Bezzecchi en tête du championnat et 102 points d'avance sur Márquez. À ce stade, le pilote catalan se remettait encore d'une nouvelle opération au bras droit, tandis que la RS-GP s'était montrée plus performante que la Ducati en début de saison.

Si la Desmosedici a depuis rééquilibré les débats, l'Aprilia est généralement restée la meilleure machine. Malgré les erreurs commises tout au long de la saison, le constructeur italien se rend au Portugal avec encore une chance de décrocher le titre mondial constructeurs.

Cependant, depuis que Márquez a retrouvé une partie de son meilleur niveau après la blessure subie en 2025, la concurrence n'a tout simplement plus été en mesure de rivaliser. Le pilote espagnol a exploité la moindre erreur de ses adversaires, dans la continuité de son incroyable retour au sommet en 2025.

Depuis le Grand Prix d'Italie, Márquez a remporté sept courses longues, soit davantage que n'importe quel autre pilote cette saison, ainsi que huit courses sprint. Une référence que ses adversaires n'ont pas réussi à égaler.

Malgré tout, l'ancien dirigeant de Ferrari en Formule 1 préfère retenir les aspects positifs de la saison d'Aprilia : "Sans aucun doute, je vois le verre à moitié plein, car cette année témoigne avant tout du travail accompli par l'entreprise : elle a fait un travail magnifique et construit une moto magnifique."

"Je suis vraiment heureux pour toutes les personnes qui travaillent sans relâche à Noale, jour et nuit, avec autant de passion et de conviction. De plus, les perspectives de 2026 nous rendent très optimistes quant à notre avenir. Avons-nous laissé échapper beaucoup de points ? Oui, mais je préfère être dans cette situation plutôt que d'avoir une moto lente et des pilotes lents."

"Ce qui me rend le plus fier, c'est le travail accompli et le fait que, quoi qu'il arrive, nous continuerons à y croire jusqu'à la dernière course. Nous n'avons pas jeté l'éponge : nous avons continué à travailler pour améliorer les performances de la moto et faire progresser nos pilotes. Il y a beaucoup de raisons d'être fiers. Quant aux points perdus, pour une raison ou une autre, nous les considérerons comme une leçon pour l'avenir. Mais je le répète, il reste encore deux courses."

Dans les faits, le titre pilotes semble désormais quasiment hors de portée. Aprilia peut toutefois se consoler avec la perspective de décrocher le titre par équipes, puisqu'elle possède 124 points d'avance sur l'équipe officielle Ducati, tout en restant dans la course au championnat constructeurs. À l'issue du Grand Prix du Qatar, le constructeur italien ne comptait que huit points de retard sur son rival de Borgo Panigale.

"Sans aucun doute, la priorité est le championnat par équipes, qui correspond en quelque sorte au championnat constructeurs en Formule 1, puisqu'il repose sur le total des points marqués par les deux pilotes. Et oui, le titre constructeurs est clairement un objectif. Honnêtement, je pense que nous le méritons. Par ailleurs, je pense qu'il faudrait trouver un moyen de modifier le calcul des points au championnat."

"Il y a quelqu'un comme Márquez qui, à lui tout seul… J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que, parfois, quatre Aprilia ne suffisent pas pour battre Márquez. C'est vrai : ce sont les faits."

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