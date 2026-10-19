MotoGP

Rivola réagit aux craintes sur la vitesse des MotoGP de 850cc : "Ce qui est fait est fait"

Le changement de pneus aurait-il suffi à améliorer la sécurité en MotoGP, sans avoir à procéder à une refonte coûteuse des moteurs ? Les dirigeants de Ducati et d'Aprilia ne veulent pas s'avancer sur ce sujet...

Richard Asher

Publié: 19 oct. 2026, 13:46

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Les responsables d'Aprilia et de Ducati en MotoGP s'en tiennent à une ligne diplomatique, quoique peu convaincante, face aux allégations selon lesquelles le passage coûteux aux moteurs de 850cc prévu pour 2027 aurait déjà échoué en termes de réduction des vitesses en virage.

Massimo Rivola (Aprilia) et Gigi Dall'Igna (Ducati) participaient la semaine dernière à une conférence de presse exceptionnelle organisée en amont du Grand Prix d'Indonésie. À cette occasion, on leur a demandé leur avis sur les millions dépensés pour développer des motos censées être plus lentes mais qui, selon les premières indications, enregistrent déjà des chronos similaires à ceux des machines actuelles de 1000cc.

Les premiers essais des nouvelles motos ont mis en évidence le fait que ce sont les pneus qui constituent le facteur déterminant dans les performances en virage, et non la cylindrée du moteur.

L'expression de Rivola face à cette question suggérait que celle-ci avait soulevé un point qui lui avait déjà traversé l'esprit plus d'une fois. Mais lorsqu'il s'est agi de choisir ses mots, il s'est montré prudent.

"Mieux vaut regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé, puisque c'est du passé", a déclaré le PDG d'Aprilia, préférant insister sur le fait que la vitesse en ligne droite devrait baisser même si les chronos sur l'ensemble du tour ne changent pas.

"Marco [Bezzecchi] et Jorge [Martín] ont atteint 368,6 km/h au Mugello, ce qui est déjà considérable. Donc, retirer environ 50 [cv] va certainement réduire cette vitesse."

Michele Pirro sur la Ducati GP27 de 850cc

Photo de : GPOne

"D'après ce que nous observons, comme vous le dites, les chronos semblent encore assez rapides. En même temps, les pilotes indiquent que la moto est plus facile à piloter. Ils parviennent donc peut-être à mieux la maîtriser tout en économisant un peu plus de puissance."

"De plus, nous ne savons pas si les temps resteront identiques sur la distance d'une course. Pour l'instant, sur un seul tour, les motos semblent assez rapides. Peut-être très rapides sur certains circuits, tandis que sur d'autres, l'écart par rapport aux 1000cc sera moindre."

Gigi Dall'Igna, qui a répondu en premier à la question, a également évoqué la réduction de la vitesse en ligne droite comme principal avantage en matière de sécurité.

"Honnêtement, je pense que la principale raison pour laquelle nous souhaitons réduire les performances n'est pas la performance en soi, mais la vitesse, la vitesse à laquelle les pilotes abordent les virages", a déclaré le directeur général de Ducati Corse. "C'est pour cette raison que nous souhaitons réduire la puissance du moteur et sa cylindrée au final."

"Je pense donc que même si les temps au tour étaient assez proches de ceux de 2026, nous pourrions gagner en sécurité. Honnêtement, je pense que c'est une bonne idée. C'est une mesure que nous devons prendre."

Pirelli, qui deviendra le nouveau fournisseur unique de pneus la saison prochaine, pourrait en théorie encore apporter des ajustements au niveau de performance offert par ses produits. Rivola a conclu sa réponse en soulignant cet aspect : "Oui, bien sûr, le pneu est un facteur de différenciation qui reste encore un peu inconnu."

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