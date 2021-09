Maverick Viñales forfait pour le GP des Amériques

Maverick Viñales ne participera pas au Grand Prix des Amériques, ce week-end sur le circuit d'Austin. Tout juste arrivé chez Aprilia après la fin de son aventure chez Yamaha, le pilote espagnol n'est pas du voyage au Texas alors que sa famille est frappée par le deuil.

Le week-end dernier, son cousin Dean Berta Viñales a trouvé la mort tragiquement à Jerez après un accident survenu en WorldSSP300. Il était âgé de 15 ans et roulait pour l'équipe familiale. Dans de telles circonstances, Aprilia soutient pleinement la décision prise par son pilote, communiquée ce jeudi soir.

"Maverick Viñales ne sera pas sur la grille de départ du Grand des Amériques, programmé ce week-end sur le circuit d'Austin, au Texas", confirme Aprilia Racing Team Gresini. "Moins d'une semaine s'est écoulée depuis l'accident de Dean Berta Viñales, jeune cousin de Maverick, et ce n'est pas suffisant pour retrouver la sérénité nécessaire afin de courir. Maverick, avec le soutien entier et inconditionnel d'Aprilia Racing, a donc décidé de faire une pause dans cette période d'apprentissage de la moto et de l'équipe de Noale."

"Toute la famille Aprilia Racing soutient cette décision et se tient aux côtés de Maverick et de ses proches. Il y aura d'autres moments et d'autres Grands Prix pour reprendre cette aventure prometteuse débutée ensemble. Une aventure qui doit être entièrement respectueuse des personnes impliquées et de leurs sentiments."