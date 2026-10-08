Maverick Viñales ne sait pas ce qu'il veut pour 2027 : "Ça tourne beaucoup dans ma tête"

Maverick Viñales ne sera pas sur la grille MotoGP 2027, après plusieurs mois de tractations infructueuses avec KTM, qui lui ont laissé le sentiment d'avoir été mal traité. L'Espagnol n'a pas envisagé un passage en WorldSBK, qui s'est imposé comme la principale destination pour les pilotes ayant perdu leur guidon et à 32 ans, il ne veut pas devenir pilote d'essais.

"Je dois bien réfléchir à tout ; je ne sais pas si je suis prêt [à être pilote d'essais]", a déclaré Viñales aux médias à Mandalika, dont Motorsport.com. "Au fond, je n'ai pas encore renoncé. Je dois réfléchir pour savoir si je pourrais faire quelque chose comme ça. Il y aurait des avantages et des inconvénients.

"J'y pense tous les jours : comment aborder mon avenir et ce que je veux faire. C'est important de le savoir. J'y pense tous les jours. Je veux rester pilote. C'est difficile, c'est bizarre, mais je dois y réfléchir sérieusement."

À l'approche du GP d'Indonésie de ce week-end, une rumeur a émergé en Italie suggérant, que Maverick Viñales pourrait devenir pilote d'essai et de réserve pour Ducati la saison prochaine, ce que la marque a depuis démenti.

Lorsqu'on lui a dit qu'il pourrait devenir difficile pour lui de revenir s'il coupait totalement ses liens avec le MotoGP pendant un an, l'actuel pilote Tech3 n'a pas pu apporter de réponse : "Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas prêt à arrêter d'être pilote."

Maverick Viñales ne veut pas arrêter la compétition. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Après une nouvelle période de convalescence due à sa blessure au GP d'Allemagne il y a plus d'un an, Viñales a repris la compétition au Japon le week-end dernier. Il a reconnu avoir été surpris que KTM le rappelle, alors que des rumeurs laissaient entendre qu'il pourrait manquer le reste de la saison.

Vinales a déclaré se sentir encore "très frais" après n'avoir pris le départ que de 23 des 38 Grands Prix disputés depuis 2025. Il veut en profiter pour prendre la bonne décision, encore loin d'être prise.

"C'est très difficile à dire. Pour le moment, je réfléchis beaucoup à la manière dont je peux aborder l'avenir. Je ne suis sûr de rien parce que je sens encore que je peux donner beaucoup. Surtout, quand je me remettrai de la blessure, je serai encore très frais parce que ces deux dernières années, je n'ai rien fait. J'ai beaucoup d'énergie. Donc je ne suis sûr de rien concernant mon avenir.

"Évidemment, je dois encore réfléchir à ce qui s'est passé avec KTM pour 2027, car j'ai un contrat [qui prévoyait une année supplémentaire en option]. Pour l'avenir, je n'en ai aucune idée. Chaque soir, je pense à ce que j'aimerais faire, à la manière dont je veux aborder les choses, où je veux aller, ce que je veux faire."

"Évidemment, ma première priorité est de courir en MotoGP, pas de faire des tests. Je dois encore beaucoup réfléchir. Ça tourne beaucoup dans ma tête et je dois être sûr de ce que je fais, parce que je ne veux pas faire quelque chose et ensuite ne pas me sentir bien.

"Pour la première fois, peut-être que je serai libre et que je pourrai bien réfléchir avec du temps. Je dois vraiment réfléchir à ce qui me rend heureux, et si je ne roule pas en MotoGP, à ce que je ressens complètement. Je ne suis pas certain que dans le [rôle de pilote] d'essai, je me sentirais complet. Je ne sais pas. Je dois donc vraiment bien réfléchir à ce que je veux faire."