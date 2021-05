Maverick Viñales s'est "bien sorti" d'une séance difficile

Le deuxième temps de Maverick Viñales en qualifications lui permettra d'accompagner son coéquipier Fabio Quartararo en première ligne au GP de France. Le pilote espagnol n'était pas dans la lutte pour les premières positions jusqu'à la fin de la Q2, moment où les conditions étaient les meilleures, avec une piste de plus en plus sèche, et où il a pu réaliser un bon chrono.

"C'était dur, vraiment dur, parce qu'à un tour de la fin de la séance, il y avait des gouttes à certains endroits de la piste", a expliqué Viñales en conférence de presse. "C'était très dur, mais on s'en est bien sorti. On finit à la deuxième place et la première ligne était le principal objectif. On est prêts pour demain."

Les pilotes Yamaha sont en difficulté dans des conditions mixtes depuis le début du week-end, mais Viñales se réjouit de sa prestation sur un circuit qui n'était pas encore intégralement sec. "Normalement, on a beaucoup de mal, mais on a réussi à renverser la situation", a-t-il précisé au micro du site officiel. "Le chrono est bon, même si on est loin du record de la piste, c'est très rapide dans ces conditions. Je suis assez content et satisfait du résultat."

Les pilotes Yamaha, qu'il s'agisse de ceux de l'équipe officielle ou du team Petronas, ont été hors du top 10 dans chaque séance disputée sur piste humide depuis le début du week-end. Fabio Quartararo craint de dégringoler dans le classement si des averses viennent troubler la course, mais Viñales s'attend à être performant quelles que soient les conditions, puisqu'il pense qu'il aurait été parmi les leaders sans une chute vendredi matin.

"On a une bonne vitesse. On avait un bon rythme en pneus usés en EL2, sincèrement. On a vu qu'on avait un bon potentiel. Et sous la pluie, je me sentais bien. J'ai eu un peu plus de mal aujourd'hui, mais on pense savoir pourquoi, et hier je me sentais très bien. On va essayer de rester concentré et de partir très vite."

Avant d'entamer le week-end, Maverick Viñales évoquait une volonté de trouver plus rapidement les bons réglages sur la Yamaha, ce qu'il considère comme une faiblesse de son équipe. L'évolution des conditions de piste à chaque séance ne lui a pas permis de véritablement faire ce travail mais il est satisfait de ses sensations depuis les premiers essais.

"Ça a été très dur à faire avec ces conditions difficiles, donc on n'a pas trop changé la moto, on a essayé de s'adapter aux conditions. C'est une chose qu'on réserve au prochain Grand Prix. Mais en tout cas, je me suis immédiatement senti bien sur la moto et c'est bon signe. On doit encore améliorer les réglages de base et l'équilibre de la moto. On y travaillera dans les prochains Grands Prix parce que je pense que pour demain c'est un peu risqué."

