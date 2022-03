Maverick Viñales : "Un brutal retour à la réalité"

Charger le lecteur audio

Au vu des tests prometteurs qu'il avait réalisés durant la pré-saison, Maverick Viñales ne s'attendait pas à souffrir autant lors de la manche inaugurale au Qatar. Toujours assez loin lors des essais malgré un sursaut en EL3, il ne s'est qualifié qu'en 19e position et a conclu la course à une discrète 12e place, quand son coéquipier Aleix Espargaró a caracolé aux avant-postes pour terminer au pied du podium.

"La course ne s'est pas déroulée comme on s'y attendait", a expliqué Viñales. "Franchement, on s'attendait à être devant. C'étaient en tout cas mes attentes avant d'arriver sur ce Grand Prix, car je me sentais bien. Mais franchement, on a trouvé une autre réalité quand on est arrivé ici. Je ne me sens pas très bien avec la moto. Il est temps de comprendre les choses."

Dès son entrée en piste vendredi, l'Espagnol avait rencontré des difficultés et, même s'il essayait alors de rester positif, il n'avait pu cacher sa déception : "Les attentes étaient bien plus hautes, ça a été un brutal retour à la réalité." Avec sa cinquième place lors du test de Sepang et son top 8 à Mandalika, il n'envisageait en effet pas de subir un retour en arrière en retrouvant les sensations qui étaient les siennes lors des dernières courses de la saison 2021.

"Je me sentais bien mieux pendant les tests, je ne sais pas. Franchement, je me sentais mieux. Mais tout à coup ici, dès les EL1, j'ai commencé à perdre l'avant dans pratiquement tous les virages. Je ne sais pas, c'est juste étrange pour moi, particulièrement le retour que me donne la moto. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et je dois continuer à apprendre la moto. J'en suis au même stade que l'année dernière", a-t-il déclaré, perplexe.

Un style de pilotage à modifier

Maverick Viñales

Les tests n'avaient toutefois pas empêché le #12 de souffrir de l'avant, et le souci s'est aggravé en arrivant au Qatar. "Je perds tout le temps l'avant et je ne peux pas pousser. C'est surtout le cas en pneus neufs ; ça s'arrange nettement en pneus usés, mais en pneus neufs j'ai beaucoup de problèmes. Il faut juste continuer à essayer, sans cesse. La difficulté avec un week-end de course c'est qu'on ne peut pas essayer à chaque run, on n'a que 40 minutes donc on ne peut pas changer grand-chose au final."

Souffrant également au niveau du turning, Viñales ne peut pourtant que constater que l'Aprilia fonctionne au vu des excellents résultats d'Espargaró, qui estime être désormais en mesure de se battre devant. "Il est certain qu'avec mon style de pilotage, cette moto n'est pas très bonne, alors j'ai besoin de changer un peu mon style, d'essayer de m'adapter un peu mieux à la moto et ça m'aidera à être plus rapide", a-t-il déclaré au micro du site officiel du MotoGP.

La prochaine course se tiendra en Indonésie, à l’endroit même où il s’était montré compétitif le mois dernier. Le pilote espagnol devrait ainsi y trouver des réponses.

Avec Léna Buffa