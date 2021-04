Viñales sauve la cinquième place dans une "mauvaise journée"

Une semaine après une victoire autoritaire au GP du Qatar, Maverick Viñales n'a pas été en mesure de reproduire sa performance dans le GP de Doha, en ne se classant qu'au cinquième rang. Un mauvais départ l'a fait passer de la troisième à la neuvième place dans les premiers instants de la course, et il n'était plus que 11e à la fin du deuxième tour. Le pilote Yamaha a gagné des places tout au long de l'épreuve et il était même quatrième quand le dernier tour a débuté, avant qu'Álex Rins ne reprenne l'avantage.

"Ma course a été bonne, je me suis fait plaisir avec la moto, ce qui est important, et la moto avait un gros potentiel", a déclaré Viñales, qui attribue surtout la responsabilité de son résultat final à son mauvais envol : "C’était uniquement le départ où je n’ai pas été performant, ce qui est quelque chose que je dois améliorer, donc il n’y a pas d’excuses. Je dois être réactif sur les départs et je dois m’y mettre dès maintenant. Parce que sur la piste nous sommes très rapides, mais nous avons des difficultés sur les départs. Donc je pense que le résultat aurait été différent avec un bon départ."

"Le problème était mon temps de réaction, qui était un peu lent", a par la suite reconnu le pilote espagnol. "Et après ça j‘ai fait un petit wheelie et j’ai failli perdre l'avant, j’ai même vu de la fumée sur le pneu avant."

Selon Viñales, glisser hors du top 10 l'a empêché de décrocher le résultat qui était dans ses cordes : "Avec un départ normal, cela aurait été très différent, parce que j’avais un peu plus de rythme que les autres vers la fin. C'est positif, c’est sûr, mais d’un autre côté je m'en veux vraiment, parce que je n’ai pas pu faire le départ que j’espérais. Mais bon, on a récupéré des positions. J’étais proche d’un podium, j’ai fait une erreur [en fin de course] pour éviter de tamponner Jorge [Martín] par derrière. C’est comme ça, on ne pouvait pas faire plus. On doit faire mieux, la moto fonctionne bien."

C'est cette erreur dans le dernier tour qui a offert la quatrième place à Rins : "Dans les trois derniers tours, j’étais comme un fou et j’en ai trop demandé à la moto. Donc la prochaine fois j’essaierai d’être plus doux, pour pouvoir en tirer le potentiel maximal au cas où je dois lutter avec les Ducati. Je n’ai pas eu la référence d’où freinait Martín et j'ai freiné trop tard. Je suis allé à la faute pour l'éviter, j'ai tiré tout droit et j’ai perdu le podium. Je suis content parce que le potentiel est là. Je me sens bien."

Viñales n'avait pas "le même potentiel" qu'au GP du Qatar

Ce départ manqué et cette erreur en fin d'épreuve ne suffisent pas à expliquer pourquoi Maverick Viñales n'a pas pu s'inviter dans la lutte pour la victoire puisqu'il a passé la première moitié de la course dans le sillage de son équipier Fabio Quartararo, premier sous le drapeau à damier. Le #12 reconnaît qu'il n'était pas aussi à son aise que la semaine précédente.

"C’est sûr que je n’avais pas le même potentiel que dans la dernière course, je n’avais pas le même niveau d’adhérence, mais néanmoins j’ai été capable de rouler vite, j’ai été capable de réduire l’écart, et de remonter. Au premier tour, quand j’ai vu que j’étais 11e, je me suis dit qu’il fallait que je conserve mes pneus pour pouvoir faire une remontée. Et c’est ce que j’ai fait, j’ai conservé les pneus, j’ai ajusté la puissance, et à la fin on était bon, j'étais capable de faire des 1'54 hauts et des 1'55 bas et ça a fait la différence."

"Honnêtement, je n’ai pas eu de problèmes avec les pneus", a-t-il ajouté. "Le potentiel était bon ; ce n’était pas le même potentiel que lors de la première course, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais j’avais une bonne adhérence pendant la course et de bonnes sensations à chaque tour. Et cinq semaines ici, au Qatar, ça représente un sacré paquet de tours, donc tout le monde peut rouler fort."

Viñales se satisfait donc de son résultat dans un dimanche qui n'a pas été idéal, alors que les pilotes Yamaha étaient souvent sortis du top 10 quand ils rencontraient des difficultés la saison passée : "Je crois que la course a été bonne. On s’est battu, ce qui a été la chose la plus importante. Disons que ça a été une mauvaise journée, néanmoins on a pu finir en cinquième position. Et ça c’est très important. Et je suis très content pour toute l'équipe Yamaha, qui a pu avoir deux victoires consécutives, c’est très important pour eux."

Avec Marc Michon

